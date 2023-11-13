《經濟通通訊社１３日專訊》近日，公安部會同有關主管部門起草了《電信網絡詐騙及其關

聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）》，確定懲戒對象範圍和認定標準，列舉受懲戒的具體

行為，區分了設區的市級以上公安機關和省級以上公安機關審核認定懲戒對象的範圍，切實強化

警示教育，以實現預防犯罪的效果。

新規共１９條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查

６個方面。在懲戒措施方面，新規指包括金融懲戒、電信網絡懲戒和信用懲戒。

在金融懲戒方面，懲戒對象名下銀行帳戶、數字人民幣錢包的非櫃面出金業務將會被暫停（

交稅、交社保、交水電煤氣費除外），懲戒對象名下支付帳戶所有業務被暫停（支付帳戶餘額轉

出、提現除外），懲戒對象也不可以新開立支付帳戶或數字人民幣錢包。

在電信網絡懲戒方面，當局將關停懲戒對象名下的電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路

、短信端口、域名、ＩＰ地址等通信業務，僅為其保留一張非涉案電話卡，有關電話卡所註冊的

、存在涉詐風險的互聯網帳號亦會被同步關停，同時不得通過該電話卡註冊存在涉詐風險的互聯

網帳號。懲戒對象被禁止辦理新的電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、

ＩＰ地址等業務，外界不得為懲戒對象提供網站、應用程序的分發、上架等業務。



＊出借電話卡、銀行帳戶、互聯網帳號等助紂為虐亦將被懲戒＊



在信用懲戒方面，公安部將有關懲戒對象共享至全國信用信息共享平台，並公開對嚴重失信

主體信息進行公示，中國人民銀行徵信中心會將懲戒對象納入金融信用信息基礎數據庫。

新規指，實施或幫助實施電信網絡詐騙犯罪活動而被追究刑責的人員，懲戒期限三年。此外

，懲戒對象還包括非法買賣、出租或出借電話卡、物聯網卡、固定電話、電信線路、短信端口、

銀行帳戶、支付帳戶、數字人民幣錢包、互聯網帳號、域名、ＩＰ地址等三張（個）╱三次以上

，或者為上述卡、帳戶、帳號提供實名核驗幫助三張（個）╱三次以上的人員，若經設區的市級

以上公安機關認定為懲戒對象，懲戒期限兩年。（ｅｙ）

