《經濟通通訊社１３日專訊》正值中國國家主席習近平即將和美國總統拜登會面的敏感時期

，中國財政部及網信辦日前就會計師事務所數據安全管理暫行辦法公開徵求意見，並上個星期五

（１０日）對外公布草案內容。

新規對於會計師事務所提出了嚴格的數據管控要求，會計師事務所被要求必須將審計工作底

稿和相關數據存放在境內，不得在境外備份，加密設備應當設置在境內並由境內團隊負責運行維

護，密鑰應當存儲在境內，會計師事務所不可以在業務約定書或類似合同中包含向境外監管機構

提供境內項目資料數據等類似條款。新規指，審計底稿若需要出境，須按照國家有關規定辦理審

批手續，並要建立逐級覆核機制，採取必要措施嚴格落實審計工作底稿涉密敏感信息管控責任。

辦法還要求會計師事務所對數據進行分級分類管理。

新規指，省級以上財政部門、省級以上網信部門對會計師事務所數據安全情況開展監督檢查

。對於承接金融、能源、通信、交通、科技、國防科工等重要領域審計業務較多的會計師事務所

，當局將開展全覆蓋監督檢查，並持續加強日常監管；對於承接關係到國計民生、重要領域審計

業務的會計師事務所開展數據處理活動，如果會影響或者可能影響國家安全，當局將按照網絡安

全審查相關機制進行網絡安全審查。

如果會計師事務所及其從業人員違反辦法規定，涉及其他部門職責權限的，將依法移送有關

主管部門處理，若構成犯罪則移送司法機關追究刑事責任。



＊中國此前同意美證監到港檢查中企審計底稿＊



中國在美上市公司的審計底稿問題也是中美經貿關係的一個長期爭議點。自２００９年以來

，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）一直要求中國在美上市公司的審計師事務所提供審計工作底稿

，以便對其進行監管和調查，但中國方面則認為這涉及國家主權和商業機密，並且與中國的法律

法規相衝突。

在雙方長期協商無果後，美國於２０２０年底通過《外國公司問責法案》，如果外國公司連

續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的審計，將禁止這些外企在美國的

任何交易所上市。後來雙方讓步，中美兩國於去年８月２６日簽署審計監管合作協議，中方允許

美國監管機構人員前往香港，對中國內地和香港的審計機構進行調查，包括檢查在美上市中資企

業的審計底稿，此舉大大緩解了中概股公司的退市風險。（ｅｙ）

