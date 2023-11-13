《經濟通通訊社１３日專訊》重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，經中

央紀委國家監委立案審查調查，熊雪嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和

生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，

影響惡劣。中紀委據相關規定，開會研究並報中共中央批准，決定給予熊雪開除黨籍處分；按規

定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所

涉財物一並移送。

６０歲的熊雪今年１月卸任重慶副市長，５月即被通報受查。經查，熊雪的問題包括：在重

大原則問題上不同黨中央保持一致，搞「七個有之」，拉幫結派，政績觀扭曲，搞形式主義、虛

報造假，對抗組織審查，大搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請和服務；對黨不忠誠

不老實，在組織談話函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品、禮金，通

過民間借貸獲取大額回報；不正確履行職責；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、腐化墮落

，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職

務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

「七個有之」是國家主席習近平上任後多次強調必須糾正並防止的問題：一些人無視黨的政

治紀律和政治規矩，為了自己的所謂仕途，為了自己的所謂影響力，搞任人唯親、排斥異己的有

之，搞團團夥夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有

之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也

有之。（ｓｌ）

