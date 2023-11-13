《經濟通通訊社１３日專訊》廣東省政府發布《關於加快建設通用人工智能產業創新引領地

的實施意見》，目標到２０２５年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術

創新體系較為完備，人工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破３０００億元人民

幣，企業數量超２０００家。



＊研發算力晶片、ＡＩ晶片編譯器，構建自主可控ＡＩ軟硬件生態＊



《實施意見》提出，構建全國智能算力樞紐中心，打造通用人工智能算力生態、國家算力網

絡樞紐節點以及與國際接軌的城市級算力平台。具體措施包括：研發具有通用性、可編程性的高

端訓練、推理晶片，多模態多精度計算的算力晶片。開發高效易用的開源人工智能晶片編譯器與

工具鏈等基礎軟件，支持自主人工智能晶片與國產通用服務器的適配，構建完善的自主可控人工

智能軟硬件生態。推動國家算力總調度中心、粵港澳大灣區算力調度中心加快落地深圳、韶關。

《實施意見》並提出，強化通用人工智能技術創新能力，加強大模型關鍵技術攻關、前沿及

共性關鍵技術研究以及評測保障技術研究；打造大灣區可信數據融合發展區，著力打造粵港澳大

灣區數據特區，著力構建高質量多模態中文數據集，著力完善可信可控的數字安全體系；同時提

出打造通用人工智能產業集聚區、打造通用人工智能創新生態圈等。



＊加快推進「數字灣區」建設，探索數據跨境雙向流通機制＊



當中措施包括：加快推進「數字灣區」建設，探索數據跨境雙向流通機制。發揮珠海橫琴，

深圳前海、河套，廣州南沙等地區政策優勢，探索打造「粵港澳大灣區數據特區」，著力打通業

務鏈條、數據共享、數據流通堵點。發揮港澳制度和資源優勢，建立灣區內數據流通規則體系和

運營機制，依托灣區優勢機構整合資源，共建共享共治共營數據可信流通基礎設施，為數據合規

有效流通提供存儲、共享、交易等服務。充分利用境外高質量數據，建立樣本數據融合訓練機制

，推動數據特區人工智能創新場景先行先試。

深入實施廣東第二輪公共數據資源普查，匯聚高質量與高可用的中文數據，開展公共數據標

註攻堅行動。鼓勵在依法設立的數據交易機構開展數據流通、交易，促進跨領域、跨行業數據融

合。圍繞基礎架構、訓練算法、調優對齊、推理部署等環節，研發千億級參數的人工智能通用大

模型，形成自主可控的大模型完整技術體系。聚焦智能經濟、智能社會等行業創新場景，研發具

有多模態數據、知識深度融合的垂直領域大模型，支撐多任務複雜場景行業應用。（ｓｌ）

