《經濟通通訊社１３日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報平台最新數據顯示，米哈

遊《崩壞：星穹鐵道》１０月上旬推出１﹒４版本推出全新角色並更新劇情、活動等之後，本期

海外收入環比提升１１％，重返出海手遊收入榜與增長榜冠軍。騰訊（００７００）《ＰＵＢＧ

ＭＯＢＩＬＥ》跌落第二。朝夕光年９月推出的ＴＲＰＧ手遊《Ｄｒａｇｏｎｈｅｉｒ：

Ｓｉｌｅｎｔ Ｇｏｄｓ》（龍息：神寂）憑借組建團隊與策略戰鬥相結合的玩法，在美國等市

場收入繼續大幅上漲，本期海外營收激增１４１％，首次入圍收入榜前３０名排第２７，並空降

增長榜亞軍。

點點互動旗下冰雪末日題材策略手遊《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ Ｓｕｒｖｉｖａｌ》維持穩定的

運營活動，收入延續上月的增長態勢，１０月海外收入再度提升１０％，穩居收入榜第４名。

在日本市場，網易（０９９９９）旗下戰術競技手遊《荒野行動》１０月開啟《女神異聞錄

５》、《東京飧種》和《新世紀福音戰士》等聯動，隨著多種限定聯名商品的推出，該遊戲海外

收入增長３８％，排名上升７位至收入榜第１４名，躋身增長榜第５名。（ｓｌ）

