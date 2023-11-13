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AH股新聞

13/11/2023 11:11

《行業數據》米哈遊《崩壞：星穹鐵道》收入與增長奪出海手遊冠軍

　　《經濟通通訊社１３日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報平台最新數據顯示，米哈
遊《崩壞：星穹鐵道》１０月上旬推出１﹒４版本推出全新角色並更新劇情、活動等之後，本期
海外收入環比提升１１％，重返出海手遊收入榜與增長榜冠軍。騰訊（００７００）《ＰＵＢＧ
　ＭＯＢＩＬＥ》跌落第二。朝夕光年９月推出的ＴＲＰＧ手遊《Ｄｒａｇｏｎｈｅｉｒ：　
Ｓｉｌｅｎｔ　Ｇｏｄｓ》（龍息：神寂）憑借組建團隊與策略戰鬥相結合的玩法，在美國等市
場收入繼續大幅上漲，本期海外營收激增１４１％，首次入圍收入榜前３０名排第２７，並空降
增長榜亞軍。
　　點點互動旗下冰雪末日題材策略手遊《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ　Ｓｕｒｖｉｖａｌ》維持穩定的
運營活動，收入延續上月的增長態勢，１０月海外收入再度提升１０％，穩居收入榜第４名。
　　在日本市場，網易（０９９９９）旗下戰術競技手遊《荒野行動》１０月開啟《女神異聞錄
５》、《東京飧種》和《新世紀福音戰士》等聯動，隨著多種限定聯名商品的推出，該遊戲海外
收入增長３８％，排名上升７位至收入榜第１４名，躋身增長榜第５名。（ｓｌ）

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