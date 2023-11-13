《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委今日就冬季呼吸道疾病防治有關情況召開新聞發布

會，國家衛健委發言人米鋒表示，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病已進入高發季節，多種呼吸道

疾病交織疊加。各地要堅持多病同防同治，密切關注肺炎支原體、新冠感染、流感、登革熱、諾

如病毒感染等流行情況，加強監測預警，掌握病毒活動強度、病毒變異等變化；要加強農村地區

、學校、養老托幼機構等重點地區、重點場所傳染病監測和健康管理；做好老年人、基礎性疾病

患者、兒童等重點人群隨訪，優化疫苗接種服務。

對於近期許多網民在社交媒體表示全家感染肺炎支原體，亦有人認為其中很多成人感染的是

新冠。北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，肺炎支原體是常見的呼吸道病原學之一，也是中

國社區獲得性肺炎的重要病因之一，每年秋冬季高發，兒童和青少年易感，主要通過呼吸道飛沫

傳播。該院近期支原體核酸檢測檢出率是成人５﹒５９％、兒童４０﹒３４％；流感抗原檢出陽

性為成人２９﹒６７％、兒童４﹒９４％。童朝暉並強調，肺炎支原體、新冠病毒、流感病毒等

引起的症狀相似，可通過抗原以及核酸檢測來明確診斷，建議民眾確認後再用藥，而不是靠猜想

濫用藥。



＊新冠感染已連續１０周下降，流行毒株仍為ＸＢＢ亞分支＊



至於新冠感染情況，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，近期中國新冠病

毒感染疫情整體呈波動下降趨勢，今年８月下旬至今，全國報告新冠病毒感染病例數已連續１０

周下降，全國發展門診哨點醫院新冠病毒核酸檢測陽性率也呈均呈持續下降趨勢。全球和中國的

監測數據顯示，目前全球和中國流行的新冠病毒變異株都屬於奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）變異

株，最新一周採樣的病毒測序結果顯示全部為ＸＢＢ的亞分支，未發現生物學特性發生明顯改變

的變異株，國家對新冠病毒仍然在進行系統性的多渠道監測，數據定期在中國疾控中心網站公布

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