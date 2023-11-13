《經濟通通訊社１３日專訊》據《上海證券報》報道，今年新成立並於１０月底正式揭牌的

國家數據局動作頻頻，預示中國數據領域改革步伐正在加快。國家數據局局長劉烈宏上周五

（１０日）出席北京數據基礎制度先行區啟動會並講話時表示，要探索數據「三權」分置落地，

讓數據放心「供」出來；培育多層次數據流通交易體系，讓更多數據「活」起來；推動數據基礎

設施建設，讓數據安全「動」起來。劉烈宏指出，數據流通交易體系是持續釋放數據要素價值動

力源，目前國家數據局正研究起草相關指導文件，從頂層設計推動數據交易流通體系建設。



＊加快研究建立公共數據價格形成機制＊



另一方面，國家數據局、國家發改委還會同有關方面，加快研究建立公共數據價格形成機制

和有關制度規定，促進公共數據合規高效流通使用。

據國家發改委價格監測中心網站，該中心圍繞建立完善公共數據價格形成機制，配合價格司

開展相關研究，並參加價格司會同國家數據局籌備三組舉行的座談會。座談會重點圍繞完善公共

數據價格形成機制、推動數據開發利用的工作進展、數據開發利用中面臨的確權及價格等問題進

行了交流探討。中國人民銀行徵信中心、聯通數科、光大銀行、南方電網、福建大數據集團、雲

上貴州、海南數據交易服務公司、普華永道、藍象智聯等九家單位參加座談。（ｓｌ）

