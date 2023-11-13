  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/11/2023 18:10

【聚焦數據】人行：１０月人幣新增貸７３８４億元，優於預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１０月人民幣貸款增加７３８４億元（人民幣
．下同），優於市場預期的增６６５０億元，同比多增１０５８億元，環比則從２﹒３１萬億劇
降近七成。前十個月人民幣貸款增加２０﹒４９萬億元，同比多增１﹒６８萬億元。
　　分部門看，１０月，住戶貸款減少３４６億元，其中短期貸款減少１０５３億元，中長期貸
款增加７０７億元；企（事）業單位貸款增加５１６３億元，其中短期貸款減少１７７０億元，
中長期貸款增加３８２８億元，票據融資增加３１７６億元；非銀行業金融機構貸款增加
２０８８億元。
　　１０月末，本外幣貸款餘額２４０﹒２萬億元，同比增長１０﹒３％。人民幣貸款餘額
２３５﹒３３萬億元，同比增長１０﹒９％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒３個百分點

　　１０月末，外幣貸款餘額６７８２億美元，同比下降１４﹒１％。前十個月外幣貸款減少
６３４億美元，同比少減５９８億美元。１０月份外幣貸款減少７５億美元，同比少減１８８億
美元。
　
＊１０月人幣存款增６４４６億元、外幣存款增加５４億美元＊
　
　　１０月人民幣存款增加６４４６億元，同比多增８３１２億元。前十個月人民幣存款增加
２３﹒１３萬億元，同比多增５５７５億元。其中，１０月，住戶存款減少６３６９億元，非金
融企業存款減少８６５２億元，財政性存款增加１﹒３７萬億元，非銀行業金融機構存款增加
５０６８億元。
　　１０月末，本外幣存款餘額２８７﹒２８萬億元，同比增長１０﹒１％。人民幣存款餘額
２８１﹒６５萬億元，同比增長１０﹒５％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低
０﹒３個百分點。
　　１０月末，外幣存款餘額７８４４億美元，同比下降９﹒２％。前十個月外幣存款減少
６９６億美元，同比少減６３２億美元。１０月外幣存款增加５４億美元，同比多增２６１億美
元。（ｓｌ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰13/11/2023 18:10  【聚焦數據】人行：１０月社融增量１﹒８５萬億，少於預期

下一篇新聞︰13/11/2023 18:01  諾誠健華（０９９６９）首三季虧損收窄至５﹒３１億人幣

其他AH股新聞
More

13/11/2023 18:10  【聚焦數據】１０月末社融存量３７４﹒２萬億元，同比增９﹒３％

13/11/2023 18:10  【聚焦數據】內地１０月Ｍ２增長持平１０﹒３％，Ｍ１增１﹒９％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金