《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１０月人民幣貸款增加７３８４億元（人民幣

．下同），優於市場預期的增６６５０億元，同比多增１０５８億元，環比則從２﹒３１萬億劇

降近七成。前十個月人民幣貸款增加２０﹒４９萬億元，同比多增１﹒６８萬億元。

分部門看，１０月，住戶貸款減少３４６億元，其中短期貸款減少１０５３億元，中長期貸

款增加７０７億元；企（事）業單位貸款增加５１６３億元，其中短期貸款減少１７７０億元，

中長期貸款增加３８２８億元，票據融資增加３１７６億元；非銀行業金融機構貸款增加

２０８８億元。

１０月末，本外幣貸款餘額２４０﹒２萬億元，同比增長１０﹒３％。人民幣貸款餘額

２３５﹒３３萬億元，同比增長１０﹒９％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒３個百分點

。

１０月末，外幣貸款餘額６７８２億美元，同比下降１４﹒１％。前十個月外幣貸款減少

６３４億美元，同比少減５９８億美元。１０月份外幣貸款減少７５億美元，同比少減１８８億

美元。



＊１０月人幣存款增６４４６億元、外幣存款增加５４億美元＊



１０月人民幣存款增加６４４６億元，同比多增８３１２億元。前十個月人民幣存款增加

２３﹒１３萬億元，同比多增５５７５億元。其中，１０月，住戶存款減少６３６９億元，非金

融企業存款減少８６５２億元，財政性存款增加１﹒３７萬億元，非銀行業金融機構存款增加

５０６８億元。

１０月末，本外幣存款餘額２８７﹒２８萬億元，同比增長１０﹒１％。人民幣存款餘額

２８１﹒６５萬億元，同比增長１０﹒５％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低

０﹒３個百分點。

１０月末，外幣存款餘額７８４４億美元，同比下降９﹒２％。前十個月外幣存款減少

６９６億美元，同比少減６３２億美元。１０月外幣存款增加５４億美元，同比多增２６１億美

元。（ｓｌ）

