《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
２８８﹒２３萬億元，同比增長１０﹒３％，增速與上月末持平，與預期一致，比上年同期則低
１﹒５個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒４７萬億元，同比增長１﹒９％，增速分別比上
月末和上年同期低０﹒２個和３﹒９個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒８６萬億元，同
比增長１０﹒２％。當月淨回籠現金６８８億元。（ｓｌ）
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13/11/2023 18:10
【聚焦數據】內地１０月Ｍ２增長持平１０﹒３％，Ｍ１增１﹒９％
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
２８８﹒２３萬億元，同比增長１０﹒３％，增速與上月末持平，與預期一致，比上年同期則低
１﹒５個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒４７萬億元，同比增長１﹒９％，增速分別比上
月末和上年同期低０﹒２個和３﹒９個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒８６萬億元，同
比增長１０﹒２％。當月淨回籠現金６８８億元。（ｓｌ）
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