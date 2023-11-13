《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２８８﹒２３萬億元，同比增長１０﹒３％，增速與上月末持平，與預期一致，比上年同期則低

１﹒５個百分點。狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒４７萬億元，同比增長１﹒９％，增速分別比上

月末和上年同期低０﹒２個和３﹒９個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額１０﹒８６萬億元，同

比增長１０﹒２％。當月淨回籠現金６８８億元。（ｓｌ）

