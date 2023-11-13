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AH股新聞

13/11/2023 18:10

【聚焦數據】１０月末社融存量３７４﹒２萬億元，同比增９﹒３％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，２０２３年１０月末社會融資規模存量為
３７４﹒１７萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸
款餘額為２３３﹒２６萬億元，同比增長１０﹒７％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘
額為１﹒７８萬億元，同比下降１６﹒７％；委託貸款餘額為１１﹒３１萬億元，同比增長
０﹒５％；信托貸款餘額為３﹒８５萬億元，同比下降０﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為
２﹒６５萬億元，同比下降１﹒８％；企業債券餘額為３１﹒４４萬億元，同比下降０﹒７％；
政府債券餘額為６７﹒７１萬億元，同比增長１４﹒３％；非金融企業境內股票餘額為
１１﹒３４萬億元，同比增長８﹒９％。
　　從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６２﹒３％，同比高０﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％
，同比低０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比
１％，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒７％，同比低０﹒１個百分
點；企業債券餘額佔比８﹒４％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒１％，同比
高０﹒８個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｓｌ）

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