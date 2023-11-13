《經濟通通訊社１３日專訊》中國證券監督管理委員會河北監管局披露的一則行政處罰決定

書顯示，華夏基金基金經理助理、基金經理夏某龍，身為基金從業人員，利用職務便利獲取相關

基金的未公開信息，同時實際控制「張某」證券帳戶，利用獲取的未公開信息進行證券交易，被

責令改正之餘，被沒收約５３０﹒７８萬元（人民幣．下同）的違法所得，並被罰款約

５３０﹒７８萬元，合計被罰沒１０６１﹒５６萬元。

從行政處罰決定書及華夏基金以往公告披露的相關信息來看，這位被罰的「８０後」基金經

理於２０１２年３月至２０２３年３月任職於華夏基金，先後擔任投資研究員、基金經理助理、

基金經理等職務，個人信息與夏雲龍高度一致。此前２０２３年３月４日，華夏基金發布公告稱

，公司旗下基金經理夏雲龍，自３月３日起因個人原因離任其管理的所有基金產品。

最高人民檢察院曾於今年３月公布三件指導性案例，其中一宗就是此前中證監公布過的首宗

零口供「老鼠倉」案，被告王鵬曾是華夏基金債券交易員。



＊利用獲取的未公開信息以８８３２萬買入７３隻股票＊



今次的行政處罰決定書指出，夏某龍於２０１３年６月開立「張某」證券帳戶；２０１５年

４月，「張某」證券帳戶開通融資融券業務。自「張某」證券帳戶開立日起至２０２３年３月期

間，帳戶密碼、登記手機號碼、三方存管銀行卡等均由夏某龍控製並實際使用，銀行卡內的資金

為夏某龍所有並實際使用，證券帳戶內的交易及銀證轉帳由夏某龍實際操作。

夏某龍曾先後擔任華夏紅利基金的基金經理助理，以及華夏周期驅動基金的基金經理，負責

獨立運作其中的投資小組，知悉投資小組的交易動向、持倉數量及變化、資金數量及變化等未公

開信息。２０２０年１月３日至２００２年９月９日期間，夏某龍操作「張某」證券帳戶，先於

、同期或稍晚於華夏紅利基金、華夏周期驅動基金帳戶，與其所運作的投資小組趨同買入股票

７３支，趨同買入金額８８３１﹒７萬元，交易獲利５３０７７７７﹒２１元。

夏某龍對上述指控未提出陳述、申辯意見，也未要求聽證。該案現已調查、審理終結。

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