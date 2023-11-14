《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行金融穩定局發表專欄文章稱，下

一步人行將強化金融保障體系建設，分類施策、及時處置高風險中小金融機構風險，切實防範風

險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

文章稱，將全面加強金融監管，完善宏觀審慎管理，強化系統性風險、影子銀行和金融科技

創新監測分析，健全具有硬約束的早期糾正機制，實現風險早識別、早預警、早暴露、早處置；

強化金融保障體系建設，分類施策、及時處置高風險中小金融機構風險，切實防范風險跨區域、

跨市場、跨境傳遞共振，牢牢守住不發生系統性風險的底線。



＊高風險銀行數量僅３００餘家，資產佔全部銀行的不到２％＊



文章指出，當前，中國金融風險整體收斂、總體可控。截至二季度末，中國金融業機構總資

產４４９﹒２１萬億元人民幣，其中銀行業機構總資產佔比超過九成。銀行業佔主體地位，銀行

穩則金融穩。從中國人民銀行按季對銀行業金融機構開展評級的結果看，二季度近４０００家商

業銀行中絕大部分銀行處在安全邊界內，高風險銀行數量僅３００余家，資產占全部銀行的不到

２％。

金融機構監管指標處於合理區間。截至二季度末，商業銀行資本充足率、不良貸款率和撥備

覆蓋率分別為１４﹒６６％、１﹒６２％和２０６﹒１３％，保險公司平均綜合償付能力充足率

１８８％，證券公司風險覆蓋率、平均資本槓桿率分別為２５５﹒３８％、１８﹒７８％，信用

風險處於可控水平，損失抵御能力總體較為充足。

文章稱，在有效防範化解重點領域風險方面，人民銀行從供需兩端綜合施策，維護房地產市

場平穩運行：保持房地產融資平穩有序；因城施策實施好差別化住房信貸政策，持續引導實際利

率和首付比例下行，更好支持剛性和改善性住房需求；會同有關部門採取多項措施，積極支持地

方政府穩妥化解債務風險，引導金融機構按市場化、法治化原則，與融資平台平等協商，通過展

期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務，並完善常態化的融資

平台金融債務監測機制。

