《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》文化和旅遊部日前發布關於印發《國內旅

遊提升計劃（２０２３－２０２５年）》的通知，明確提出到２０２５年，要實現國內旅遊市場

規模保持合理增長、品質進一步提升。《計劃》圍繞加強國內旅遊宣傳推廣、豐富優質旅遊供給

、改善旅遊消費體驗、提升公共服務效能、支持經營主體轉型升級、深化重點領域改革、提升旅

遊市場服務質量、加強市場綜合監管、實施「信用＋」工程等九個方面提出３０項主要任務。

在深化重點領域改革方面，《計劃》提出，要破除國有企業、金融系統在星級飯店（特別是

高星級飯店）採購服務項目的政策阻礙。各級文化和旅遊部門舉辦會議、培訓、活動優先安排在

星級飯店。《計劃》又提出，改善旅遊消費體驗，包括優化旅遊消費服務、推進平台載體建設、

實施消費促進計劃。

實施消費促進計劃方面，開展「百城百區」金融支持文化和旅遊消費行動計劃，鼓勵各地與

中國銀聯、合作銀行、平台企業等加強合作，實施消費滿減、票價優惠、積分兌換等惠民措施。

開展全國文化和旅遊惠企樂民活動，組織各地結合法定節假日、傳統節日和暑期等旅遊旺季，因

地制宜推出消費惠民措施，舉辦豐富多彩的文化和旅遊惠民活動。

文旅部數據顯示，２０２３年前三季度，國內旅遊總人次３６﹒７４億，比上年同期增加

１５﹒８０億，同比增長７５﹒５％。居民國內出遊總花費３﹒６９萬億元人民幣，比上年增加

１﹒９７萬億元人民幣，增長１１４﹒４％。

