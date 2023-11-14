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AH股新聞

14/11/2023 10:09

《駐京專電》中國開通全球首條１﹒２Ｔ超高速互聯網主幹通路

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》連接北京－武漢－廣州、總長３０００多
公里的超高速下一代互聯網主幹通路１３日在清華大學正式開通。未來互聯網試驗設施（簡稱
ＦＩＴＩ）項目負責人、清華大學網絡科學與網絡空間研究院院長、中國工程院院士吳建平表示
，這是目前已知的全球首條１﹒２Ｔ（傳輸速率為每秒１２００Ｇ比特）超高速下一代互聯網主
幹通路。
　　ＦＩＴＩ是清華大學承擔的國家重大科技基礎設施「未來網絡試驗設施」項目的重要組成部
分，由清華大學聯合中國移動通信集團有限公司、華為技術有限公司和賽爾網絡有限公司共同協
作研制。該通路自２０２３年７月３１日試運行以來，運行平穩可靠，通過各項試驗測試，達到
了設計指標。
　　吳建平說，這條通路是基於中國自主研發的下一代互聯網核心路由器１﹒２Ｔ超高速
ＩＰｖ６接口、３Ｘ４００Ｇ超高速多光路聚合等關鍵核心技術，總長３０００多公里，實現了
系統軟硬件設備的全部國產和自主可控，整體技術水平全球領先。目前，全球互聯網４００Ｇ主
幹通路技術才剛剛開始商用。
　　ＦＩＴＩ由清華大學等４０所高校承建，以純ＩＰｖ６（互聯網協議第６版）技術為主。其
高性能主幹網的核心節點分布在全國３１個省區市３５個城市的４０所高校，以３萬多公里光纖
通信網絡為基礎，可為各類用戶提供未來互聯網各種技術試驗服務，支撐ＦＩＴＩ成為一個超大
規模開放性互聯網試驗環境。２０２１年４月，ＦＩＴＩ高性能主幹網正式開通，實現了與國內
外ＩＰｖ４╱ＩＰｖ６試驗設施的互聯互通。

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