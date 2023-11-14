《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市政府副秘書長章雄今日在上海市政

府新聞發布會上表示，目前，國務院已批覆同意《關於在上海市創建「絲路電商」合作先行區的

方案》，目標是到２０２５年，上海要形成一批具有示範引領作用的制度型開放成果，集聚一批

具有國際競爭力的電子商務經營主體，打造一批各具特色的區域載體，建成一批促進「絲路電商

」夥伴國共同發展的公共服務平台，電子商務交易和國際合作交流更加活躍，綜合服務功能顯著

增強，為發展「絲路電商」提供成果支撐和實踐經驗。

具體來說，一是突出制度開放先行。深入對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》

（ＣＰＴＰＰ）、《數字經濟夥伴關係協定》（ＤＥＰＡ）等國際高標準經貿規則，在先行區率

先開展創新性的探索試點，提出更多實際性開放舉措，加快構建數字貿易制度框架和基礎設施體

系。

二是突出主體培育先行。全力營造一流營商環境，培育壯大電子商務平台和企業，支持電商

平台開展全球化經營，促進電子商務高質量發展。

三是突出機制合作先行。在智庫、研修、數字技術應用等領域率先搭建國際合作平台，為「

絲路電商」合作共贏提供服務支撐，積極拓展國際經貿新空間。

