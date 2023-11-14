《經濟通通訊社１４日專訊》申萬宏源研究策略首席分析師傅靜濤今日在申萬宏源２０２４

年資本市場投資年會上表示，２０２４年Ａ股市場會有新的結構性機會，但總體仍是震盪市。新

產業趨勢不斷產生是必然趨勢，建議關注華為鏈創新、ＡＩ應用等產業趨勢。

傅靜濤指，２０２４年Ａ股仍不具備全面增量博弈的基礎，對產業趨勢機會的追逐依然會非

常擁擠。他對於２０２４年的經濟展望和股市節奏展望均為前高後低。他認為，歲末年初，美債

收益率下行的階段，國內政策空間階段性打開，可能是市場最容易發酵經濟樂觀預期的階段。但

美國經濟及通脹內在韌性不可小覷，美債利率下行幅度不宜高估，流動性環境有利的窗口，可能

並不長久，歲末年初行情演繹後，市場可能重回震蕩市。

從結構上來看，傅靜濤表示，新產業趨勢不斷產生是必然趨勢。他提示兩個值得跟蹤研究的

重大潛在產業趨勢：一是華為鏈創新，消費電子產品創新能力向電動車遷移。二是建議繼續關注

ＡＩ海外應用的Ａ股映射（機器人、智能駕駛、遊戲）；另外，２０２４年軍工訂單釋放對未來

三年景氣展望有引領作用，也是值得關注的景氣方向。（ｌｃ）

