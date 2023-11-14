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AH股新聞

14/11/2023 15:36

《經濟時評》瑞銀汪濤：明年中國實際ＧＤＰ增速或將達到４﹒４％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》瑞銀首席中國經濟學家汪濤近日發表中國經濟展望報告指，
２０２４年中國實際ＧＤＰ增速或將達到４﹒４％，政策支持和消費復甦將部分抵消房地產下行
的影響，超額儲蓄小幅釋放也有一定幫助；同時中國出口邊際改善，全球科技周期觸底反彈；中
國財政政策溫和擴張有助於提振整體經濟增長；而基建投資增速可能有所放緩。
　　汪濤預計，隨著經濟活動和勞動力市場逐漸回歸正常，２０２４年消費將繼續常態化，預計
居民實際收入將增長５％左右。
　　宏觀政策方面，汪濤認為，明年中國財政支持較為溫和。２０２４年政府可能將赤字率設定
在３﹒５％－３﹒８％區間，將地方政府專項債新增限額上調至４萬億元人民幣或更高（不包含
在一般公共預算內）。
　　貨幣政策方面，汪濤預計貨幣及信貸政策２０２４年望持續寬鬆，但不會大幅減息，也不會
搞「大水漫灌」、大規模刺激，因為大多數政策制定者並不認為政策利率是當下經濟的主要矛盾
。另外，美國利率可能在更長時間內維持在高水平，人民幣仍面臨貶值壓力，這也可能限制人行
的減息空間。（ｌｃ）

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