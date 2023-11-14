《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



新增信貸有支撐，四季度降準仍可期

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人行１３日發布的數據顯示，１０月社會融資規模增量和人民幣貸款均呈現同比多增態勢。專家

表示，１０月金融數據反映出內需延續恢復態勢。為支持實體經濟穩定增長，貨幣政策將始終保

持穩健性。今年仍存在降準的可能性，以推動實體經濟融資成本穩中有降。



政策形成合力，基建投資增速有望提升

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近期，多部門負責人表態，盡快把國債資金落實到符合條件的項目、提前下達２０２４年度部分

新增地方政府債務額度。專家認為，項目與資金逐步到位，將有效帶動擴大投資，推動今年四季

度乃至明年上半年基建投資增速提升。



人民幣匯率趨穩基礎不斷鞏固

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１１月以來，人民幣對美元匯率穩中有升。專家表示，近期，穩匯率政策舉措持續發力顯效。從

中長期看，隨著中國經濟增長恢復向好和美元持續升值的動能減弱，人民幣匯率趨穩的基礎將進

一步鞏固，人民幣資產的投資屬性和避險屬性也將逐步凸顯。





《上海證券報》



堅定信心，邁向更廣闊舞台

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發改委民營經濟發展局局長魏東在接受新華社訪談時表示，隨著中國宏觀經濟持續恢復向好，民

營經濟發展形勢呈現出邊際改善態勢。其中，第二產業民間投資增速持續回暖，中小企業發展景

氣度總體平穩，個體工商戶經營狀況也有所改善。



１０月金融數據出爐，信貸投放保持同期相對高位

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人行１３日發布的１０月金融統計數據顯示，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８８﹒２３萬

億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％；１０月人民幣貸款增加７３８４億元，同比多增

１０５８億元；社會融資規模增量為１﹒８５萬億元，比上年同期多９１０８億元。



外匯管理工具箱充足，人民幣匯率穩定基礎堅實

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下半年以來，外匯逆周期調節工具輪番上陣，下調境內美元存款準備金率、加大離岸央行票據發

行等一系列穩匯率舉措有序推出，及時糾偏市場順周期行為，有效防範了匯率超調風險。





《證券時報》



１０月信貸平穩社融改善

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人民銀行１３日發布的數據顯示，１０月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量保持同比多增

。當月，社會融資規模增量為１﹒８５萬億元，比上年同期多９１０８億元；人民幣貸款增加

７３８４億元，同比多增１０５８億元。



年底前再降準有空間且有必要

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近年來，中國實施過多輪降準。在保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長的訴求下，降準可

以營造與之相匹配的流動性環境，以及降低銀行體系負債成本。因此，從維護銀行體系流動性的

合理充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降准是有空間和必

要的。



搭建六大平台為廣大民營企業提供優質服務

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在昨日由新華社推出的訪談節目上，發改委民營經濟發展局局長魏東指出，下一步，民營經濟發

展局將圍繞政策、交流、合作、監測、評估、宣傳搭建六大服務平台，開展促進民營經濟發展政

策的預評估，常態化聽取各方各界對民營經濟發展的所思所盼，及時跟蹤了解、統計分析民營經

濟發展狀況，確保各項政策取得實效。



（ｌｃ）

