《神州經脈》上月新增社融數據不及預期，新增人民幣貸款則稍勝預期，Ａ股全日（１４日

）好淡爭持，軍工、地產股先行領漲，券商股盤中見拉升，不過周期股集體跌，保險板塊亦偏弱

，滬綜指午後一度倒跌，不過收市仍然小升，全日揚０﹒３１％，報３０５６﹒０７點，深成指

升０﹒１７％，創業板指跌０﹒２２％。

兩市全日成交８９３４億元（人民幣．下同），按日增長２﹒９％，陸股通午後流入變流出

，全日走資超過２１億元，連續六個交易日流出，累計淨流出額達到１６７﹒８億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開後震盪回落，收報７﹒２９３３，較上個交易

日４時３０分收盤價跌５點子，四連跌，續創１１月３日以來逾一周新低，全日在７﹒２８３１

至７﹒２９６３之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７６８，較上個交易日升１點子，八連升，續創９月

２７日以來逾一個半月新高，上個交易日報７﹒１７６９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行公布，１０月人民幣貸款增加７３８４億元，優於市場預期的增６６５０億元，

同比多增１０５８億元，環比從２﹒３１萬億劇降近七成；１０月社會融資規模增量為１﹒８５

萬億元，少於預期的１﹒９萬億元，環比更從９月的新增４﹒１２萬億驟降逾五成。內地四大證

券報《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》今日頭版均刊文提及降準

。其中《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以推

動實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理充

裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的。



２﹒ 中國國家主席習近平今日起至１７日赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）第

三十次領導人非正式會議，並在周三（１５日）與美國總統拜登會面。美國官員表示，這次「習

拜會」涉及問題廣泛，包括台灣問題、以巴衝突、烏克蘭戰爭等。另據《彭博》引述消息報道，

兩人將宣布一項協議，中國將打擊芬太尼生產和出口。根據這份有待最後敲定的協議，中國將對

化工企業採取行動，阻止芬太尼和用於生產芬太尼的原材料的流動。而作為回應，拜登政府將解

除對中國警方法醫研究所的限制。



３﹒ 胡潤研究院今日發布２０２３胡潤女企業家榜，雄踞榜首長達十年的碧桂園集團董事局主

席楊惠妍跌落「神壇」，財富縮水２７０億元全榜最多，但仍以４８０億元身家排第五。９４歲

的新鴻基創辦人郭得勝夫人、「郭老太」鄺肖卿以７２０億元身家躍升兩位，首次成為中國女首

富，是榜單發布１８年來第六位中國女首富。鄺肖卿財富上漲２５億元，主要受益於今年港幣匯

率上漲及公司分紅。榜單公布的前５０名中國女企業家總財富１﹒３７萬億元，比去年下降

１１％。前５０名上榜門檻１３５億元，比去年下降５億元或４％。



４﹒ 據中國財政部，財政部長藍佛安在美國三藩市出席第三十屆亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財

長會期間表示，當前世界經濟復甦勢頭不穩，動能減弱，貿易投資趨於疲軟，可持續發展任務艱

巨。各方應加強宏觀經濟政策協調，推進貿易投資自由化便利化，構建更加緊密的區域產業鏈供

應鏈，共建開放型亞太和世界經濟。藍佛安並強調，今年以來，中國經濟持續回升向好，尤其是

三季度以來，內生動力不斷增強，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢。中國仍是世界經濟

穩定增長的重要引擎。



５﹒ 山西省應急管理廳發布關於做好四季度重點煤礦安全監管工作的通知，強調要確保今年第

四季煤礦安全生產平穩有序。通知要求，嚴格監管執法，壓緊屬地責任。各級應急管理局要將重

點煤礦企業名單納入第四季重點檢查範圍，列為必查對象，加大執法檢查力度，做到應查盡查、

應處盡處、應罰盡罰、應停盡停。持續保持「打非治違」高壓態勢，通過明查暗訪、突擊夜查、

殺「回馬槍」、「四不兩直」等方式，緊盯「七假五超三瞞三不兩包」、強令冒險作業、不按設

計施工等非法違法行為。



６﹒ 工信部部長金壯龍主持召開第四次製造業企業座談會，重點圍繞光伏產業發展現狀和趨勢

、國內外市場環境變化帶來的機遇和挑戰、企業經營過程中面臨的困難問題等進行交流，並就促

進行業高質量發展提出政策建議。會議強調，要聚焦光伏行業高質量發展，加強頂層設計和政策

供給，引導支持企業技術創新，促進行業規範自律，加強部門協同和政企溝通協調，加強行業運

行監測，營造良好發展環境，持續鞏固提升光伏行業競爭力。



７﹒ 據工信部網站，工信部、交通運輸部等八部門在北京、深圳、重慶、成都、鄭州等１５個

城市啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區試點，鼓勵探索形成一批可複製可推廣的經驗和模

式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示範帶動作用。預期將在公

務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重

型貨車等領域推廣新能源汽車，推廣數量超６０萬輛；將建設超７０萬台充電樁，０﹒７８萬座

換電站等。



８﹒ 上海市政府副秘書長章雄表示，國務院已批覆同意《關於在上海市創建「絲路電商」合作

先行區的方案》，目標是到２０２５年，上海要形成一批具有示範引領作用的制度型開放成果，

集聚一批具有國際競爭力的電子商務經營主體，打造一批各具特色的區域載體，建成一批促進「

絲路電商」夥伴國共同發展的公共服務平台，電子商務交易和國際合作交流更加活躍，綜合服務

功能顯著增強，為發展「絲路電商」提供成果支撐和實踐經驗。具體任務包括建設數據交易登記

服務體系和數據交易國際板，參與數據流通國際標準合作；對優秀外籍電子商務人才，給予申請

辦理多年期工作許可和工作類居留證件便利等。（ｓｌ）

