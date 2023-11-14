《鍾之日記》１１月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



上月新增社融數據不及預期，新增人民幣貸款則稍勝預期，Ａ股全日好淡爭持，軍工、地產

股先行領漲，券商股盤中見拉升，不過周期股集體跌，保險板塊亦偏弱，滬綜指午後一度倒跌，

不過收市仍然小升，全日揚０﹒３１％，報３０５６﹒０７點，深成指升０﹒１７％，創業板指

跌０﹒２２％。

兩市全日成交８９３４億元人民幣，按日增長２﹒９％，陸股通午後流入變流出，全日走資

超過２１億元，連續六個交易日流出，累計淨流出額達到１６７﹒８億元人民幣。

《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以推動

實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理充裕

，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的。

明日市場聚焦多項大事：一是將會有８５００億元人民幣一年期中期借貸便利操作

（ＭＬＦ）到期，市場預計超額續作，但應不會下調利率；二是國家統計局公布中國工業生產、

消費及投資等數據；三是中國國家主席習近平時隔６年半後再度訪美，其將出席ＡＰＥＣ領導人

會議，並與美國總統拜登會面。



＊觀望氣氛濃，港股悶跌＊



華爾街等待今晚（１４日）美國公布最新ＣＰＩ數據，且習拜會即將舉行，美股周一（１３

日）小幅波動，道指收漲５４點。觀望氣氛濃厚，港股好淡爭持，恒生指數高開低收，全日收報

１７３９６，跌２９點或０﹒２％，主板成交近７６８億元。



＊券商熱議降準，股價齊漲＊



人行昨公布數據顯示，１０月人民幣貸款增加７３８４億元人民幣，好於預期；社會融資規

模增量１﹒８５萬億元人民幣，低於預期；廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增１０﹒３％。融資數據

顯示內地投資活動仍乏力，今日內地四大證券報頭版刊發文章熱議降準，中證報刊發《新增信貸

有支撐，四季度降準仍可期》、證券時報刊發《年底前再降準有空間且有必要》，上證報、證券

日報頭版文章討論降準一事。券商分析指，來自實體經濟的融資需求較弱，降準可期，財政仍然

需要進一步發力對沖經濟內生的下行壓力。

券商板塊全日衝高，中金（０３９０８）收升３％，中國銀河（０６８８１）升１﹒６％，

兩者今日Ａ股均有炒作。中金和銀證都是中央匯金旗下子公司，近日傳聞兩行將合併重組，不過

中金及銀證都於日前發公告澄清沒收到有關信息。

其他券商方面，國泰君安（０２６１１）漲２％，國聯證券（０１４５６）升近１﹒９％，

中州證券（０１３７５）升１﹒７％，招商證券（０６０９９）及中信証券（０６０３０）均升

逾１％。



＊山西高調查煤礦安全，應罰盡罰應停盡停＊



山西省應急管理廳提出要切實提升監管監察執法力度，防範重特大事故，確保今年第四季煤

礦安全生產平穩有序，加上澳洲和中國關係有所修復，中國煤炭進口或增，煤炭股今日下跌。南

戈壁（０１８７８）跌３﹒２％，中煤能源（０１８９８）跌１﹒６％，兗礦能源

（０１１７１）跌１﹒５％，神華（０１０８８）跌０﹒８％。

山西是中國煤炭大省，當局要求各級應急管理局嚴格監管執法，壓緊屬地責任。應急管理局

要將重點煤礦企業名單納入第四季重點檢查範圍，列為必查對象，加大執法檢查力度，做到應查

盡查、應處盡處、應罰盡罰、應停盡停，真正督促煤礦企業採取有效管用措施及時處置管控安全

風險，推動落實地方領導聯繫包保責任，逐礦明確聯繫包保的人員，細化包保工作措施。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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