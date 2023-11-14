《經濟通通訊社１４日專訊》在１０月金融數據公布後，內地四大證券報頭版均刊發文章提

及降準。其中，中證報刊發《新增信貸有支撐，四季度降準仍可期》、證券時報刊發《年底前再

降準有空間且有必要》，上證報、證券日報頭版文章中亦分析討論降準一事。

《中國證券報》引述專家指，１０月金融數據反映出中國內需延續恢復態勢。為支持實體經

濟穩定增長，貨幣政策將始終保持穩健性，營造良好的貨幣金融環境。今年仍存在降準的可能性

，以推動實體經濟融資成本穩中有降。

《證券時報》發表評論文章稱，在保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長的訴求下，降

準的作用更多體現為營造與之相匹配的流動性環境，以及降低銀行體系負債成本。因此，從維護

銀行體系流動性的合理充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度

降準是有空間和必要的。

《上海證券報》引述分析指，未來隨著財政接力「穩增長」，政府債券發行有望繼續支撐社

融增速向上，預計到年底社融及貸款增速將繼續回升。積極的財政政策有望帶動總需求和經濟恢

復動能逐步增強，穩健的貨幣政策也會通過降準等方式協同配合，共同穩固寬信用進程。

《證券日報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬指，在季節性效應等因素影響下，１０月份信

貸投放環比回落，但總體保持平穩，信貸結構有待進一步優化；財政加大發力下，社融持續改善

，支撐仍強。往後看，積極的財政政策有望帶動總需求和經濟恢復動能逐步增強，穩健的貨幣政

策也會通過降準等多種方式予以協同配合，共同穩固寬信用進程。（ｌｃ）

