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AH股新聞

14/11/2023 08:39

《經濟時評》摩根資管降中國長期複合ＧＤＰ增長預測至３﹒８％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》摩根資產管理預測，未來１０至１５年全球已發展市場的實質
複合經濟增長率為１﹒６％，而美國及中國則分別為１﹒８％及３﹒８％。
　
＊人口增長放緩拖慢經濟＊
　
　　摩根資產管理亞太首席策略師許長泰指出，鑑於ＡＩ發展提高了生產力，相應將成熟市場的
增長預測上調。不過與此同時，由於人口增長減慢正影響中國勞動力供應，進而限制了中國長期
經濟增長，摩根資產管理將中國的長期實質複合經濟增長率，由之前預測的４％削至３﹒８％。
　　短期而言，摩根資產管理對環球股票持正面看法，因美國加息已近尾聲，美債息明年可望回
落，對股市屬正面因素。中港股市方面，許長泰料僅緩慢復甦，不會跑贏美股。
　
＊人幣升值，Ａ股仍具吸引力＊
　
　　摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，中國市場與整體新興市場投資機遇差距擴大，雖
然除中國外的新興市場股票，基本因素更為有利，但從估值角度而言，考慮到人民幣可望逐漸升
值，中國股票仍具一定吸引力。
　　摩根資產管理發布《２０２４年長期資本市場假設》，預測６０╱４０美元股債組合未來
１０至１５年預測回報為７％，如加入２５％的另類資產配置，能提高預期回報率。（ｒｙ）

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