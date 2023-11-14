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AH股新聞

14/11/2023 08:53

【提振Ａ股】興證全球基金首發即自購，公募下半年自購破３０億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》１１月１３日，興證全球基金旗下浮動費率新基金發行首日，
興證全球基金宣布將認購該基金５０００萬元（人民幣．下同）。此前，華夏基金、景順長城基
金、交銀施羅德基金等頭部基金均已宣布自購旗下浮動費率新基金。
　　內媒統計指，自今年下半年以來，目前已官宣的公募基金自購資金規模突破３０億元。業內
人士認為，公募基金自購可為市場注入增量流動性和市場信心，也有利於引導市場進行價值投資

　
＊公募行業下半年掀兩輪「自購潮」＊
　
　　自１０月２９日以來，公募基金迎來新一輪「自購潮」。截至１１月１３日，易方達基金、
招商基金、華夏基金、廣發基金、富國基金、南方基金、嘉實基金、中歐基金、鵬華基金、華安
基金、興業基金、興證全球基金等多家公募機構已陸續發布自購旗下基金公告。
　　計及８月那一輪「自購潮」，下半年來已官宣的公募基金自購資金規模突破３０億元。
　　中信建投研報認為，公募基金自購可為市場注入增量流動性和市場信心，也有利於引導市場
進行價值投資。在政策引導、資金支持等方面，各方採取多項措施，進一步夯實市場底，Ａ股有
望迎來一輪修復行情。（ｒｙ）

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