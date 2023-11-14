《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，１０月人民幣貸款增加７３８４億元（人民幣

．下同），優於市場預期的增６６５０億元，同比多增１０５８億元，環比從２﹒３１萬億劇降

近七成；至於１０月社會融資規模增量為１﹒８５萬億元，少於預期的１﹒９萬億元，環比更從

９月的新增４﹒１２萬億驟降逾五成。外界解讀內地新增信貸數據乏力，四大證券報今早均發表

頭版文章討論降準。

滬深股市今早未明朗，滬綜指窄幅高開０﹒０１％，報３０４６﹒８２點，深成指平開，創

業板指低開０﹒０５％，軍工股造好，煤炭燃氣股走低。

《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以推動

實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理充裕

，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的。

中金公司分析指，１０月新增社融略低於一致預期。雖然貸款同比高增，但主要受非銀金融

機構的影響，流向實體經濟的貸款並未明顯增長。從需求端來看，政府部門融資佔了全部新增社

融的８４％，居民部門企業部門融資需求弱。從供給端來看，中小金融機構風險偏好不高。向前

看，降準可期，財政仍然需要進一步發力對沖經濟內生的下行壓力。

人民銀行今日進行４２４０億元７天期逆回購，淨投放７１０億元，注意明日有８５００億

元一年期中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期，市場預計超額續作。

另外，關注中國國家主席習近平今日將赴美國，參加ＡＰＥＣ領導人會議及進行中美元首會

晤。（ｅｙ）

