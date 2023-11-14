《經濟通通訊社１４日專訊》上月內地融資數據不及預期，滬深股市今早未明朗，早段外資

曾顯著淨流入，不過很快這一趨勢便有所減弱。軍工、地產股先行領漲，券商股盤中見拉升，不

過周期股集體跌，保險板塊亦偏弱，拖累滬綜指在好淡爭持下，半日收升０﹒０８％，報

３０４９﹒０８點，深成指升０﹒０２％，創業板指跌０﹒２８％。

兩市半日成交５６９６億元（人民幣．下同），較上日（１３日）同時段成交增２﹒８％，

陸股通半日淨流入約１億元。

人民銀行公布，１０月人民幣貸款增加７３８４億元，優於市場預期的增６６５０億元，同

比多增１０５８億元，環比從２﹒３１萬億劇降近七成；至於１０月社會融資規模增量為

１﹒８５萬億元，少於預期的１﹒９萬億元，環比更從９月的新增４﹒１２萬億驟降逾五成。外

界解讀內地新增信貸數據乏力，四大證券報今早均發表頭版文章討論降準。

《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以推動

實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理充裕

，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的。

另外，關注中國國家主席習近平今日赴美，並將參加ＡＰＥＣ領導人會議及進行中美元首會

晤。



＊中金Ａ曾漲停，此前否認合併傳聞＊



券商板塊盤中突然飆升，中金公司（滬：６０１９９５）一度漲停，半日升８﹒５％，中國

銀河（滬：６０１８８１）同漲６﹒３％，引發外界關注。由於中金和銀證都是中央匯金的旗下

子公司，外界憧憬兩行將合併重組，不過兩家公司都於日前發公告澄清，沒有收到有關信息。

其他券商股同升，東興證券（滬：６０１１９８）升５﹒１％，信達證券

（滬：６０１０５９）升４﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）走高３﹒４％，華鑫股份

（滬：６００６２１）升２﹒１％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒８％。

寬鬆預期燃點，一線地產股今早稍升，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，新湖中

寶（滬：６００２０８）升１﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）揚０﹒３％。外媒關注萬科（深：０００００２）明年償債壓力，股價暫

無升跌。



＊鴻蒙概念連日飆，美團開發鴻蒙版Ａｐｐ＊



華為新一代鴻蒙系統或將不再兼容安卓系統，打造「鴻蒙原生應用開發」。華為最新公布，

與美團（０３６９０）達成合作，以ＨａｒｍｏｎｙＯＳ為基礎進行產業創新、技術應用、商業

發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。美團此前在官網公開招募

鴻蒙高級工程師及鴻蒙基建工程師，引發外界關注。

滬深華為鴻蒙概念今早連續第二日飆升，思特奇（深：３００６０８）、九聯科技

（滬：６８８６０９）飆２０％漲停，優博訊（深：３００５３１）升１６﹒４％，延華智能

（深：００２１７８）、達華智能（深：００２５１２）、傳智教育（深：００３０３２）、吉

大正元（深：００３０２９）等集體升一成漲停。（ｅｙ）

