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AH股新聞

14/11/2023 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒３１％，待公布上月經濟三駕馬車數據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上月新增社融數據不及預期，新增人民幣貸款則稍勝預期，Ａ
股全日好淡爭持，軍工、地產股先行領漲，券商股盤中見拉升，不過周期股集體跌，保險板塊亦
偏弱，滬綜指午後一度倒跌，不過收市仍然小升，全日揚０﹒３１％，報３０５６﹒０７點，深
成指升０﹒１７％，創業板指跌０﹒２２％。
　　兩市全日成交８９３４億元（人民幣．下同），按日增長２﹒９％，陸股通午後流入變流出
，全日走資超過２１億元，連續六個交易日流出，累計淨流出額達到１６７﹒８億元。
　　　　《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以
推動實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理
充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的

　　明日市場聚焦多項大事：一是將會有８５００億元一年期中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期
，市場預計超額續作，但應不會下調利率；二是國家統計局公布中國工業生產、消費及投資等數
據；三是中國國家主席習近平時隔６年半後再度訪美，其將出席ＡＰＥＣ領導人會議，並與美國
總統拜登會面。
　
＊城投方向地產股漲幅居前＊
　
　　券商板塊盤中突然飆升，中金公司（滬：６０１９９５）一度漲停，全日收市則升８﹒２％
，中國銀河（滬：６０１８８１）同樣盤中逼近漲停，收市升幅收窄至４﹒５％，引發外界關注
。由於中金和銀證都是中央匯金的旗下子公司，外界憧憬兩行將合併重組，不過兩家公司都於日
前發公告澄清，沒有收到有關信息。另外，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒８％，中信証
券（滬：６０００３０）揚１﹒５％。
　　地產股今日造好，尤其是城投方向漲幅居前，其中萬通發展（滬：６００２４６）漲停，城
建發展（滬：６００２６６）升６﹒９％，京投發展（滬：６００６８３）升５﹒８％，首開股
份（滬：６００３７６）升３﹒２％，津投城開（滬：６００３２２）走高２﹒４％。
　
＊鴻蒙概念連日領跑，煤炭股跌最多＊
　
　　華為新一代鴻蒙系統或將不再兼容安卓系統，打造「鴻蒙原生應用開發」。華為最新公布，
與美團（０３６９０）達成合作，以ＨａｒｍｏｎｙＯＳ為基礎進行產業創新、技術應用、商業
發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。美團此前在官網公開招募
鴻蒙高級工程師及鴻蒙基建工程師，引發外界關注。
　　滬深華為鴻蒙概念今早連續第二日飆升，思特奇（深：３００６０８）、九聯科技
（滬：６８８６０９）飆２０％漲停，優博訊（深：３００５３１）升１３﹒６％，延華智能
（深：００２１７８）、達華智能（深：００２５１２）、傳智教育（深：００３０３２）、吉
大正元（深：００３０２９）等集體升一成漲停。
　　山西省應急管理廳提出要切實提升監管監察執法力度，防範重特大事故，確保煤礦安全生產
。煤炭股應聲下挫，雲煤能源（滬：６００７９２）跌停，安泰集團（滬：６００４０８）挫
３﹒４％，安源煤業（滬：６００３９７）跌２﹒９％，鄭州煤電（滬：６００１２１）跌
２﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌１﹒４％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５８２﹒０６　　＋０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０５６﹒０７　　＋０﹒３１　　　　３５８２﹒５０　　
　　上證Ａ股指數　　３２０４﹒１４　　＋０﹒３１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０００５﹒５６　＋０﹒１７　　　　５３５２﹒３９　　
　　深圳創業板指數　２００４﹒８１　　－０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２２８﹒７５　　＋０﹒２６　　　　　０﹒６４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７２﹒２１　　＋０﹒４５　　　　　０﹒４６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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