《經濟通通訊社１４日專訊》上月新增社融數據不及預期，新增人民幣貸款則稍勝預期，Ａ

股全日好淡爭持，軍工、地產股先行領漲，券商股盤中見拉升，不過周期股集體跌，保險板塊亦

偏弱，滬綜指午後一度倒跌，不過收市仍然小升，全日揚０﹒３１％，報３０５６﹒０７點，深

成指升０﹒１７％，創業板指跌０﹒２２％。

兩市全日成交８９３４億元（人民幣．下同），按日增長２﹒９％，陸股通午後流入變流出

，全日走資超過２１億元，連續六個交易日流出，累計淨流出額達到１６７﹒８億元。

《中國證券報》引述專家指，為支持實體經濟穩定增長，今年仍存在降準的可能性，以

推動實體經濟融資成本穩中有降；《證券時報》發表評論文章稱，從維護銀行體系流動性的合理

充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性和可持續性角度看，年底前再度降準是有空間和必要的

。

明日市場聚焦多項大事：一是將會有８５００億元一年期中期借貸便利操作（ＭＬＦ）到期

，市場預計超額續作，但應不會下調利率；二是國家統計局公布中國工業生產、消費及投資等數

據；三是中國國家主席習近平時隔６年半後再度訪美，其將出席ＡＰＥＣ領導人會議，並與美國

總統拜登會面。



＊城投方向地產股漲幅居前＊



券商板塊盤中突然飆升，中金公司（滬：６０１９９５）一度漲停，全日收市則升８﹒２％

，中國銀河（滬：６０１８８１）同樣盤中逼近漲停，收市升幅收窄至４﹒５％，引發外界關注

。由於中金和銀證都是中央匯金的旗下子公司，外界憧憬兩行將合併重組，不過兩家公司都於日

前發公告澄清，沒有收到有關信息。另外，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒８％，中信証

券（滬：６０００３０）揚１﹒５％。

地產股今日造好，尤其是城投方向漲幅居前，其中萬通發展（滬：６００２４６）漲停，城

建發展（滬：６００２６６）升６﹒９％，京投發展（滬：６００６８３）升５﹒８％，首開股

份（滬：６００３７６）升３﹒２％，津投城開（滬：６００３２２）走高２﹒４％。



＊鴻蒙概念連日領跑，煤炭股跌最多＊



華為新一代鴻蒙系統或將不再兼容安卓系統，打造「鴻蒙原生應用開發」。華為最新公布，

與美團（０３６９０）達成合作，以ＨａｒｍｏｎｙＯＳ為基礎進行產業創新、技術應用、商業

發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。美團此前在官網公開招募

鴻蒙高級工程師及鴻蒙基建工程師，引發外界關注。

滬深華為鴻蒙概念今早連續第二日飆升，思特奇（深：３００６０８）、九聯科技

（滬：６８８６０９）飆２０％漲停，優博訊（深：３００５３１）升１３﹒６％，延華智能

（深：００２１７８）、達華智能（深：００２５１２）、傳智教育（深：００３０３２）、吉

大正元（深：００３０２９）等集體升一成漲停。

山西省應急管理廳提出要切實提升監管監察執法力度，防範重特大事故，確保煤礦安全生產

。煤炭股應聲下挫，雲煤能源（滬：６００７９２）跌停，安泰集團（滬：６００４０８）挫

３﹒４％，安源煤業（滬：６００３９７）跌２﹒９％，鄭州煤電（滬：６００１２１）跌

２﹒７％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌１﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８２﹒０６ ＋０﹒０７

上證綜合指數 ３０５６﹒０７ ＋０﹒３１ ３５８２﹒５０

上證Ａ股指數 ３２０４﹒１４ ＋０﹒３１

深證成份指數 １０００５﹒５６ ＋０﹒１７ ５３５２﹒３９

深圳創業板指數 ２００４﹒８１ －０﹒２２

上證Ｂ股指數 ２２８﹒７５ ＋０﹒２６ ０﹒６４

深證Ｂ股指數 １０７２﹒２１ ＋０﹒４５ ０﹒４６

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