《經濟通通訊社１４日專訊》近日，有關海馬汽車（深：０００５７２）與小米汽車可能進
行合作的傳聞引起關注，１１月１０日和１３日，海馬汽車連續兩個交易日漲停。
海馬汽車有關負責人昨天在互動平台上表示，公司目前並無與小米汽車的相關合作消息。海
馬汽車始終持開放態度，積極爭取並開展對外合作。若有相關合作事項，公司將按規定履行信息
披露義務。
今早海馬汽車低開１％，現價則升２﹒６％，報５﹒５４元人民幣。（ｒｙ）
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14/11/2023 11:26
《Ａ股焦點》海馬汽車澄清為小米汽車代工傳聞，股價仍升近３％
《經濟通通訊社１４日專訊》近日，有關海馬汽車（深：０００５７２）與小米汽車可能進
行合作的傳聞引起關注，１１月１０日和１３日，海馬汽車連續兩個交易日漲停。
海馬汽車有關負責人昨天在互動平台上表示，公司目前並無與小米汽車的相關合作消息。海
馬汽車始終持開放態度，積極爭取並開展對外合作。若有相關合作事項，公司將按規定履行信息
披露義務。
今早海馬汽車低開１％，現價則升２﹒６％，報５﹒５４元人民幣。（ｒｙ）
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