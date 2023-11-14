《經濟通通訊社１４日專訊》近日，有關海馬汽車（深：０００５７２）與小米汽車可能進

行合作的傳聞引起關注，１１月１０日和１３日，海馬汽車連續兩個交易日漲停。

海馬汽車有關負責人昨天在互動平台上表示，公司目前並無與小米汽車的相關合作消息。海

馬汽車始終持開放態度，積極爭取並開展對外合作。若有相關合作事項，公司將按規定履行信息

披露義務。

今早海馬汽車低開１％，現價則升２﹒６％，報５﹒５４元人民幣。（ｒｙ）

