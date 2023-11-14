《經濟通通訊社１４日專訊》尼泊爾濫用職權調查委員會日前對建成不到一年的博卡拉國際

機場進行調查，包括突擊搜查該國民航局在博卡拉的辦公室，及沒收與該項目有關的文件。尼泊

爾在２０１６年與中國簽訂貸款協議，在貸款幫助下興建博卡拉國際機場，總耗資２﹒１６億美

元。該機場於今年１月啟用，直至６月才首見第一個國際航班落地，引發尼泊爾國內對債務問題

的擔憂。

《紐約時報》此前指出，機場承建商為中國央企中工國際（深：００２０５１），該公司在

建設機場時存在嚴重工程品質管控問題。尼泊爾當局指，調查是為了回應有關該項目違規行為的

投訴，但目前處於初步階段。

中國外交部回應外媒查詢時指，不清楚針對博卡拉國際機場的調查情況，但中方一直要求在

外海經營的中國企業遵守當地的法律法規。中國外交部又稱，中工國際嚴格執行了質量標準，並

保存了完整的施工記錄。

博卡拉國際機場被中國宣傳為「一帶一路旗艦項目」，不過尼泊爾否認這座機場是「一帶一

路」規劃的一部分。由於機場航班不足，營收難以覆蓋對中國的負債，有該國媒體曾報道指，尼

泊爾官員要求中國將貸款改為贈款，以減輕財政負擔，不過中國尚未同意。



＊外媒指機場工程零監督＊



《紐約時報》曾在上月報道揭露，尼泊爾當局並沒有按預算內容聘請顧問，監督中工國際遵

守國際建築標準，直至機場施工一年後，尼泊爾民航局才請來一批顧問來監督工程進展，有顧問

向報道指，中工國際在沒有顧問的情況下開工，而其完成的工作都不符合國際標準，例如機場跑

道未經土壤密度測試，排水系統沒有考慮過當地歷史降雨數據，當局甚至沒有建築部件供應商的

信息。該顧問指控，中工國際把項目造價抬高到市價兩倍，但建築品質卻打折扣。

另外報道還指出，中工國際的項目現場經理朱占峰，曾經於２０１９年７月在當地撞死一名

行人，被判有期徒刑四個月，服刑５０天後被保釋出獄，其後朱占峰上訴得直，刑期獲縮減。

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