《經濟通通訊社１４日專訊》據《中國證券報》報道，１０月下旬以來，多家農商行、村鎮

銀行發布存款利率調整通知，下調一年期、三年期、五年期等期限存款利率，下調幅度從１０個

基點至４０個基點不等。業內人士表示，這可能是對今年９月國有銀行和股份制銀行集體下調存

款利率的跟進。

其中，天津津南村鎮銀行自１１月１日起，一年期、三年期、五年期整存整取存款利率分別

由２﹒２５％、３﹒１％、３﹒１％調整為２﹒１５％、２﹒９％、２﹒９％，分別較下調１０

個基點、２０個基點、２０個基點。玉田大商村鎮銀行亦自１１月１日起調整部分定期存款利率

，一年定期存款利率由２﹒１５％調整為２﹒０５％，三年定期存款利率由３﹒２５％調整為

３﹒１％。昌吉農商銀行則自１０月１６日起，三個月至五年的個人整存整取、對公整存整取的

存款利率，均比此前下調２０個基點。

展望後續，東吳證券固收首席分析師李勇分析，當前存款利率整體呈現出下調頻率變高，且

呈現期限越長下調幅度越大的特點。基於這一特徵和當前的宏觀環境，存款利率有再次下調的空

間。他表示，在物價保持低位的背景下，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有望進一步下調，給存款

利率調降預留了空間。銀行淨息差壓力凸顯，下調存款利率有助於緩解這一現狀。此外，長期限

存款利率下調幅度更大，可以改善存款定期化趨勢，既緩解了銀行的負債端壓力，也能夠鼓勵居

民將更多的存款轉化為消費。（ｓｌ）

