《經濟通通訊社１４日專訊》山西省應急管理廳發布關於做好四季度重點煤礦安全監管工作

的通知。通知指出，要切實提升監管監察執法針對性和實效性，採取有力有效措施防範遏制重特

大事故發生，確保今年第四季煤礦安全生產平穩有序。

通知要求，嚴格監管執法，壓緊屬地責任。各級應急管理局要將重點煤礦企業名單納入第四

季重點檢查範圍，列為必查對象，加大執法檢查力度，做到應查盡查、應處盡處、應罰盡罰、應

停盡停，真正督促煤礦企業採取有效管用措施及時處置管控安全風險，推動落實地方領導聯繫包

保責任，逐礦明確聯繫包保的人員，細化包保工作措施。

扎實推進綜合整治和重大事故隱患專項排查整治行動走深走實，抓住重點煤礦企業，認真開

展精準嚴格監管監察執法和「回頭看」抽查檢查，對監管執法中發現的重大事故隱患要一盯到底

，實行台帳管理，限期整改到位，按時閉環銷號。

持續保持「打非治違」高壓態勢，通過明查暗訪、突擊夜查、殺「回馬槍」、「四不兩直」

等方式，緊盯「七假五超三瞞三不兩包」、強令冒險作業、不按設計施工等非法違法行為。對檢

查發現重大事故隱患，要依法對企業和企業主要負責人實行「一案雙罰」，涉嫌犯罪的必須依法

移送司法機關追究刑事責任。（ｓｌ）

