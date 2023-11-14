《經濟通通訊社１４日專訊》胡潤研究院今日發布２０２３胡潤女企業家榜，雄踞榜首長達

十年的碧桂園（０２００７）集團董事局主席楊惠妍跌落「神壇」，財富縮水２７０億元（人民

幣．下同）全榜最多，但仍以４８０億元身家排第五。９４歲的新鴻基（０００１６）創辦人郭

得勝夫人、「郭老太」鄺肖卿以７２０億元身家躍升兩位，首次成為中國女首富，是榜單發布

１８年來第六位中國女首富。鄺肖卿財富上漲２５億元，主要受益於今年港幣匯率上漲及公司分

紅。

龍湖集團（００９６０）創辦人吳亞軍身家雖然減少了７０億，但仍以６６５億元財富保持

第二位，並蟬聯白手起家女首富。富華國際集團創辦人陳麗華排名晉一位，以５８０億元財富排

第三。立訊精密（深：００２４７５）董事長王來春、藍思科技（深：３００４３３）創辦人兼

董事長周群飛分別以５３０億及４２０億財富位列第四和第八，她們的最大客戶都是蘋果公司。

財富增長最多的是排第２１的信發鋁電創辦人張學信夫人宋傳英，增長達８０億元。其他增

長較多的女企業家包括周群飛和領益智造創辦人曾芳勤，均增長５０億元。



＊前５０名總財富同比降１１％，新上榜人數１８年來最少＊



榜單公布的前５０名中國女企業家總財富１﹒３７萬億元，比去年下降１１％。前５０名上

榜門檻１３５億元，比去年下降５億元或４％。當中４０位的財富比去年縮水或保持不變，其中

９人落榜；２０位財富比去年增長，包括８名今年新上榜女企業家。新上榜人數是１８年來最少

的一次，比去年少３位。

８名新人之中排名最前的是從事大數據中心與算力基礎設施產業的潤澤科技

（深：３００４４２）董事長周超男，財富２００億，排第２８；其次是海底撈（０６８６２）

創辦人舒萍，財富１８０億，排第３２；第三是來自台灣的裕隆汽車ＣＥＯ嚴陳莉蓮家族，財富

１６０億，排第３９。上榜新人還包括同花順（深：３０００３３）董事兼副總經理葉瓊玖，財

富１３５億，排第４７。

房地產依然是女企業家財富第一大來源，上榜人數佔１７％，與去年持平；能源與消費品並

列第二，佔１３％；食品與飲料、有色金屬、大健康等行業都有所上漲，下降的則是化工及投資

行業。前５０名上榜女企業家中，５９％是白手起家，４１％是繼承財富。

上榜企業家上市公司財富計算截至２０２３年９月１日，美元與人民幣兌換比例按照

１：７﹒２６計算，港幣與人民幣兌換比例按照１：０﹒９２６計算，新台幣與人民幣兌換比例

按照１：０﹒２３計算。





表列２０２３胡潤女企業家榜首十名：

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排名 姓名 財富（億元人民幣） 公司

１ 鄺肖卿 ７２０ 新鴻基

２ 吳亞軍 ６６５ 龍湖

３ 陳麗華 ５８０ 富華

４ 王來春 ５３０ 立訊精密

５ 楊惠妍 ４８０ 碧桂園

６ 鄭淑良、張紅霞、張艷紅母女 ４７５ 魏橋創業

７ 嚴昕 ４７０ 蘇商集團

８ 鍾慧娟 ４２０ 翰森

８ 周群飛 ４２０ 藍思科技

１０ 簡軍 ３７５ 愛美客

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