《經濟通通訊社１４日專訊》國家市場監管總局今日公布數據指，前三季中國民營企業發展

趨勢向好。前三季全國新設民營企業７０６﹒５萬戶，同比增長１５﹒３％。截至９月底，全國

登記在冊民營企業數量超過５２００萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到９２﹒３％。

其中，前三季，東部地區新設民營企業３５１萬戶，同比增長１２﹒６％；中部地區新設民

營企業１７６﹒６萬戶，同比增長１６％；西部地區新設民營企業１４９萬戶，同比增長

２３﹒３％；東北地區新設民營企業２９﹒９萬戶，同比增長７﹒４％。

前三季，第一、二、三產業新設民營企業分別為２８﹒４萬戶、１１１﹒６萬戶、

５６６﹒５萬戶，第三產業佔比超過八成。依託強大市場的優勢，與群眾生活息息相關的民生行

業持續快速發展，「住宿和餐飲業」、「租賃和商務服務業」、「批發和零售業」新設民營企業

增速分別達到４０﹒３％、２３﹒１％和１７﹒４％。

前三季，新設「四新」（新技術、新產業、新業態、新模式）經濟民營企業３００﹒４萬戶

，佔同期新設企業總量的四成，其中「新型能源活動」同比增長最快。截至９月底，中國「四新

」經濟民營企業已超過２０８７﹒３萬戶，新經濟新業態保持強勁發展態勢。（ｓｌ）

