《經濟通通訊社１４日專訊》國家市場監管總局表示，今年以來，隨著疫情影響消退，外商

投資企業信心不斷恢復，新設外商投資企業持續向好。截至２０２３年９月底，全國登記在冊外

商投資企業（含分支機構，下同）６８﹒４萬戶，較去年底增加１﹒５％。

新設外商投資企業穩步回升。前三季，全國新設外商投資企業分別為１１１１１戶、

１７３１７戶、１８１５８戶，同比分別增長７﹒６％、５４﹒６％、２５﹒２％，全國共新設

外商投資企業４６５８６戶，超過疫情前同期的４３６９６戶。６月、９月單月新設外商投資企

業均超過６６００戶，向好勢頭明顯。

服務業恢復較快較好。前三季，全國新設服務業外商投資企業４３１９３戶，同比增長

３２﹒６％。其中，住宿餐飲、批發零售、商務租賃、科學研究和技術服務等行業新設外商投資

企業同比分別增長４７％、４１﹒９％、３３﹒２％、１８﹒６％。新設高技術服務業外商投資

企業９６７７戶，同比增長１１﹒７％。

外資來源地保持穩定。前三季，港澳台地區、韓國、美國、日本仍然是位居前列的新設外商

投資法人企業（不含分支機構）的外資來源地。新設外商投資企業數量同比增長較快的來源地主

要包括俄羅斯、巴西、加拿大、澳洲等國。浙江、廣東、福建三省新設外商投資企業同比分別增

長１１２﹒５％、４１﹒４％和２９﹒３％。（ｓｌ）

