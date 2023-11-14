《經濟通通訊社１４日專訊》今日市場盛傳「杭州３０億量化私募跑路，並將客戶資金全部

轉移」的消息，相關信息更稱事涉百億私募ＦＯＦ（組合型基金）公司華軟新動力。據《中國基

金報》從渠道方獲得的最新進展，華軟新動力已經報案。

報道引述華軟新動力向渠道方作出的回應稱，華軟新動力旗下ＦＯＦ下投了杭州匯盛。杭州

匯盛先前自稱是做量化對沖策略，但事實上杭州匯盛只是拿資金去投資杭州瑜瑤投資的產品，屬

多層嵌套造假，華軟新動力在上周已經報案。

華軟新動力表示，對下投方面的失誤以及由此引發的一些不實市場傳聞給投資者帶來的困擾

深表歉意，強調華軟新動力ＦＯＦ下投向來謹慎，之前也沒有出現過類似情況，這次定會引以為

戒，加強投前盡調，投中驗證等工作，杜絕此類事情發生。

相關資料顯示，杭州瑜瑤投資成立於２０１７年６月９日，註冊資本５００萬元（人民幣．

下同），實繳資本２００萬元，公司目前有８名全職員工，管理規模在２０億－５０億元。值得

注意的是，根據《關於私募基金管理人在異常經營情形下提交專項法律意見書的公告》的規定，

這家私募機構處於異常經營狀態。公司法定代表人何國清、時任基金投資經理楊澤斌去年６月曾

被浙江證監局出具監管函，主要涉及相關產品違規加槓桿等問題－－旗下瑜瑤戰鼓五號私募證券

投資基金在２０２１年７月至２０２２年３月期間，存在總資產佔淨資產的比例超過２００％的

情形。

不過網傳指，瑜瑤投資也並非底層資產，而是下投了一家名為磐京股權投資的基金，但該機

構已於２０２２年９月８日被中基協注銷。（ｓｌ）

