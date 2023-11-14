《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布１０月工業增加值、投資和消費數據

。據《路透》綜合近４０家機構預估中值顯示，工業生產有所減弱，１０月規模以上工業增加值

同比增速料較９月略降０﹒２個百分點至４﹒３％，為三個月低點；地產繼續拖累，基建、製造

業仍有支撐，１－１０月固定資產投資同比增速料持穩於３﹒１％。同時，服務業景氣度下降，

社會消費品零售總額環比或偏弱，但由於去年同期疫情導致低基數，同比料增速明顯擴大１﹒５

個百分點至７％，創五個月新高。



＊消費持續修復加上低基數，數據料大幅回暖＊



凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）表示，數據將表明中國第四季度初經濟

動力有所減弱。工業產出預計有壓力，高頻數據顯示１０月瀝青和鋼鐵產量收縮。固定資產投資

可能保持穩定。

國泰君安宏觀董琦團隊則指出，服務消費略有降溫，汽車消費維持韌性，總體來看，１０月

消費呈現持續修復的態勢，前期政策效果漸顯，疊加低基數，讀數有望大幅回暖。此外，１０月

地產投資將延續弱勢，製造業、基建投資維持平穩，預計１－１０月固定資產投資累計同比略增

至３﹒２％；１０月工業增加值同比增速則略回落至４﹒３％。（ｓｌ）

