《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行明日將對本月兼且年內單月最大規模的到期中期借貸

便利（ＭＬＦ）進行續做，到期規模達８５００億元（人民幣．下同）。據《路透》調查顯示，

考慮到人民幣匯率貶壓，目前ＭＬＦ利率降息可能性不大；不過因負債端壓力以及近期同業存單

利率高企，ＭＬＦ需求料明顯升溫。３１名受訪者中，九成預期本月ＭＬＦ將平價增量續做。

具體來看，其中２８人預料人行將增量平價續做到期ＭＬＦ，佔９０％；僅３位預計將增量

降價續做，佔１０％。但因降準憧憬猶存，對ＭＬＦ續做規模預期存在明顯分歧，預計增量規模

在人民幣３５００億－５０００億的受訪者，認為續做後短期內降準的時間點將會延後；但預計

小幅增量續做的受訪者認為，人行降準或將隨時降臨。



＊光大銀行：政策利率處於合理區間＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，近期同業存單利率中樞抬升至ＭＬＦ利率上方

，國內繼續加大實體經濟薄弱與重點領域支持，預計ＭＬＦ續做量會有所增加；但實體經濟融資

需求表現整體符合預期，貸款利率持續創出歷史新低，反映政策利率處於合理區間。他認為，「

第二種方案只能是降準置換，近期公布的ＰＭＩ製造業、物價數據，金融數據，參差不齊，而且

是單月數據，暫時難以確定降準時點」。

人行曾在６月和８月兩次下調公開市場７天期逆回購和ＭＬＦ利率，其中６月降幅均為１０

基點，而８月７天逆回購降幅１０基點、ＭＬＦ降幅１５基點；貸款市場報價利率（ＬＰＲ）在

６月兩個期限均下調１０基點，８月僅一年期跟進降息１０基點、五年期利率維持不變。

去年１２月至今年１０月，人行已連續１１個月超量續做ＭＬＦ，其中最大單月增量為今年

１０月的２８９０億元，最小增量為８月的１０億元。（ｓｌ）

