【ＦＯＣＵＳ】內銀消費貸「鬥低息」搶客戰升溫之際，央媽最新公布的１０月居民短期貸

款，卻錄２００７年有數據統計以來同期最大降幅，令周三（１５日）將揭盅的１０月消費品零

售數據驟然蒙陰。居民持續捂緊錢包，政府一馬當先挑起「加槓桿」大梁，當月以１﹒５６萬億

元政府債淨發行，貢獻新增社融的逾８４％，如此大規模信用擴張，暗示當局近期政策優先。



＊單月淨發債１﹒５６萬億元＊



「短期貸款看內需，中長期貸款看樓市」，傳統分析智慧下，１０月住戶短期貸款減少

１０５３億元，似顯示低至３％的消費貸利率，亦難以打動人心；跟按揭買樓息息相關的居民中

長期貸款，雖錄新增７０７億元，但較９月的５４４２億元大幅縮水，或顯示房貸利率下調的刺

激效應減弱。

再看企業，１０月新增貸款５１６３億元，其中中長貸連續四個月同比少增，惟票據融資新

增３１７６億元，或亦反映面對企業融資需求、投資意願不足，商業銀行「以票充貸」。

此從側面解釋了，１０月新增社會融資規模１﹒８５萬億元，按年多增９１０８億元，但對

實體經濟發放的人民幣貸款僅增４８３７億元，按年減４１０億元。是誰支撐社融的強勁增長？

主角指向政府，具體而言，包括發行特殊再融資債券逾萬億元，以及地方政府專項債２１８０億

元。



＊ＩＭＦ促消除房價調整障礙＊



如此大規模信用擴張，「水」流向何處？答案是置換、償付地方存量債務；聯想人行行長潘

功勝上周三（８日）出席金融街論壇年會時表示，必要時將對債務負擔相對較重地區提供應急流

動性支援，加上增發萬億國債大門已啟，坊間普遍預計進一步降準不日將至。若以２５基點計，

料再釋放流動性５０００億元。

中央積極部署化解地方債風險，嚴防爆煲，又如何「輸血」實體經濟？看看首９月製造業中

長期貸款維持４０％以上高速增長，政策選項仍是以投資拉動增長，但同時引發回報下降、供應

過剩的擔憂。

對此，剛剛完成對中國第四條磋商代表團訪問的國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）就建議，加速

不可持續經營的房地產開發商的退出；消除房價調整的障礙；協調地方財政框架改革和資產負債

表重組；將財政支出轉向家庭等。且看樓市和地方債如何拆彈，以真正提振市場信心。

