《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述知情人士稱，為抑制債務進一步積累，中國政

府將取消允許地方政府把年度公共預算支出的１０％用於政府和社會資本合作模式（ＰＰＰ）項

目的規定，並改由中央政府對每個ＰＰＰ項目實施審查。報道指，北京目前正在加緊努力，盡量

減少地方債務帶來更廣泛的經濟風險。



＊地方政府融資平台扮「私人」合作夥伴，致地方債高築＊



知情人士稱，上月在地方政府、政策性銀行和國有銀行之間傳閱的一份國務院文件中提到上

述指導方針。報道指出，這是自２０１４年政府和社會資本合作模式推出以來，國務院首次發布

改革此模式的詳細指導方針。近年許多地方政府的ＰＰＰ支出都達到上限，地方政府不斷膨脹的

債務對經濟的影響令人越來越擔心。

報道又指，除上述措施外，國務院還要求地方政府停止今年早些時候國家審計署（ＮＡＯ）

檢查中發現的「問題項目」，並解決已發現的問題。有關項目被指存在諸多違規行為，包括地方

政府融資平台（ＬＧＦＶ）冒充「私人」合作夥伴，導致債務過度積累。

此外，所有在今年２月前尚未完成招標程序尋找合作夥伴的ＰＰＰ項目都必須暫停。ＰＰＰ

項目的投資回報評估審核和財政壓力測試等監管職責，將從財政部轉移到國家發改委。地方政府

必須在１１月底前向國務院和國家發改委報告所有ＰＰＰ項目。文件並鼓勵地方發行專項或一般

債券來償還與項目相關的債務。

報道提到，根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的最新數據，２０２２年中國地方政府債務達

到９２萬億元人民幣，佔中國經濟產出的７６％，高於２０１９年的６２﹒２％；當中有一部分

與ＰＰＰ項目相關。 中國銀行的一份研究報告顯示，截至２０２２年底，中國已實施逾

１﹒４萬個ＰＰＰ項目，投資價值達２０﹒９萬億元人民幣，大致相當於法國經濟規模。

國家發改委、財政部上周發布規範實施政府和社會資本合作（ＰＰＰ）新機制的指導意見，

明確要求拓寬民間投資空間，優先選擇民營企業參與，並堅決遏制新增地方政府隱性債務。

（ｓｌ）



