《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１－１０月份，基礎設施投資同比增長

５﹒９％，比１－９月份回落０﹒３個百分點。國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表

示，基礎設施投資總體保持了相對平穩的增長狀態，比全部投資增速高３個百分點，拉動全部投

資增長１﹒３個百分點。

從未來基礎設施投資空間來看，目前國家工業化、城鎮化都處於快速發展的進程之中，在區

域協調發展、城鎮化率提高這些方面，基礎設施領域的投資需求總體還是非常旺盛，在各項政策

的作用下，投資潛力將會得到逐步釋放。



＊首１０月水上運輸業投資增２１﹒３％，鐵路運輸業投資增２４﹒８％＊



她表示，從基礎設施投資的內部結構來看，民生補短板投資增長比較快。１－１０月份，水

上運輸業投資增長２１﹒３％，鐵路運輸業投資增長２４﹒８％，電力熱力生產和供應業、燃氣

生產和供應業投資增速都在２０％以上。從下階段基礎設施投資增長的前景來看，資金保障和項

目支撐方面都會逐步改善，有利於基礎設施投資保持平穩增長。

自年初以來，相關部門及早下達專項債券額度，適度擴大專項債券資金的投向領域和用作資

本金的範圍，持續推進重點項目的建設。第四季，中央財政又將增發國債１萬億元人民幣，主要

用於災後恢復重建和城市排水防澇能力等工程，這些措施都為基礎設施投資增添新動力。



