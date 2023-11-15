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AH股新聞

15/11/2023 11:38

【數據解讀】統計局：第四季經濟有望延續恢復向好態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發
布會表示，關於下階段中國經濟的走勢，從首１０個月經濟運行主要情況看，經濟保持了持續恢
復向好態勢，為實現全年經濟社會發展的預期目標奠定一個較好的基礎。下階段，隨著宏觀政策
效應的繼續釋放，需求改善對生產帶動的作用將會進一步增強，加之產業轉型升級的穩步推進，
經濟有望延續恢復向好態勢。
　　她表示，消費拉動在逐步增強。１－１０月份，社會消費品零售總額同比增長６﹒９％，比
１－９月份加快了０﹒１個百分點。下階段，隨著服務業較快恢復，企業用工需求不斷擴大，就
業總體穩定，有利於促進居民增收。加上促消費政策持續發力顯效，消費的持續增長有利於經濟
穩定恢復。
　　從首１０個月的情況看，規模以上工業增加值增速比１－９月份加快，服務業生產指數達到
７﹒９％，與１－９月份持平。１０月份的產銷率連續４個月保持在９７％以上。產銷水平持續
改善、企業利潤連續正增長，還有產成品存貨增速回落到歷史較低水平，這些都有助於增強企業
生產積極性，為生產回升增添更多動力。
　　創新動能在持續增強。從１－１０月份的數據看，高技術產業投資同比增長１１﹒１％，快
於全部投資８﹒２個百分點，實物商品網上零售額增長８﹒４％，快於社會消費品零售總額
１﹒５個百分點。另外，新能源產品產量亦保持快速增長。

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