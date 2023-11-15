《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

４９﹒５％，比上月回落０﹒７個百分點，再次回落到榮枯線以下。國家統計局新聞發言人劉愛

華在國新辦發布會表示，這個數據說明製造業市場需求仍顯不足。在局方調查調研中，製造業企

業反映訂單不足的情況比較突出，所以市場需求不足仍然是當前企業面臨的主要問題，製造業恢

復發展的基礎還需要進一步鞏固。



＊「十一」節假日休假和節前部分需求提前釋放＊



她指出，首先，要看到數據出現波動的季節性因素的影響。１０月份受「十一」節假日休假

和節前部分需求提前釋放等因素的影響，製造業ＰＭＩ回落到臨界點以下，有一些季節性因素的

影響。

第二，要分析內在結構的變化。從生產情況看，１０月份製造業採購經理指數中，生產指數

是５０﹒９％，仍高於臨界點。從企業預期看，製造業企業的生產經營活動預期指數是

５５﹒６％，比上月上升０﹒１個百分點，持續４個月位於比較高的景氣區間。

第三，要結合企業生產效益這些指標綜合地進行判斷。近幾個月，工業生產呈現了穩中有升

的態勢，８、９、１０月份工業增加值同比增速平穩中有所回升。工業企業效益已經連續２個月

實現增長。從這些生產和效益的指標來看，生產的積極性是在持續提升的。

