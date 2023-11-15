《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今天，北京證券交易所迎來開市兩周年。

截至２０２３年１１月１４日，北交所共有上市公司２２９家，總市值超２８００億元人民幣。

其中，中小企業佔比８１％，民營企業佔比８８％。從科技屬性看，高新技術企業佔比９１％，

國家級專精特新「小巨人」企業佔比近五成；８家公司被評選為國家級「製造業單項冠軍」，

１５家企業獲國家科技進步獎、國家技術發明獎；上市公司平均研發強度４﹒４６％，是規模以

上企業平均水平的３倍；平均每家上市公司擁有１９項有效發明專利，是全國高新技術企業平均

水平的２﹒２４倍。

２０２３年前三季度，北交所近九成上市公司實現盈利，其中２７家公司淨利潤同比增長超

五成；六成公司營業收入同比增長，其中１６家公司增幅超五成，１７家公司營業收入超過１０

億元人民幣；五成公司歸母淨利潤同比增長，其中２６家公司增幅超五成，１２家公司淨利潤過

億元人民幣。

目前北交所合格投資者總數達６１７萬戶；１０９家新三板掛牌公司主動披露三季報；二級

市場表現有所改善，日均成交額同比增長近三成；證券公司、公募基金等市場機構普遍加大展業

力度，多家北交所龍頭公司獲基金持倉金額超億元。

