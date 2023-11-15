《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》今天，北京證券交易所迎來開市兩周年。
截至２０２３年１１月１４日，北交所共有上市公司２２９家，總市值超２８００億元人民幣。
其中，中小企業佔比８１％，民營企業佔比８８％。從科技屬性看，高新技術企業佔比９１％，
國家級專精特新「小巨人」企業佔比近五成；８家公司被評選為國家級「製造業單項冠軍」，
１５家企業獲國家科技進步獎、國家技術發明獎；上市公司平均研發強度４﹒４６％，是規模以
上企業平均水平的３倍；平均每家上市公司擁有１９項有效發明專利，是全國高新技術企業平均
水平的２﹒２４倍。
２０２３年前三季度，北交所近九成上市公司實現盈利，其中２７家公司淨利潤同比增長超
五成；六成公司營業收入同比增長，其中１６家公司增幅超五成，１７家公司營業收入超過１０
億元人民幣；五成公司歸母淨利潤同比增長，其中２６家公司增幅超五成，１２家公司淨利潤過
億元人民幣。
目前北交所合格投資者總數達６１７萬戶；１０９家新三板掛牌公司主動披露三季報；二級
市場表現有所改善，日均成交額同比增長近三成；證券公司、公募基金等市場機構普遍加大展業
力度，多家北交所龍頭公司獲基金持倉金額超億元。
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱