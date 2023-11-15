《經濟通通訊社駐京記者黃燕明 日北京專電》人民銀行徵信管理局發布專欄文章《構建覆

蓋全社會徵信體系 推動徵信行業高質量發展》，提出中國人民銀行將持續完善多層次徵信體系

，優化市場布局。堅持「政府＋市場」雙輪驅動方向，推進央行基礎徵信和市場化徵信體系建設

。支持有實力的金融科技力量進入評級市場，鼓勵存量機構整合壯大。

下一步，中國人民銀行將持續完善多層次徵信體系，優化市場布局。堅持「政府＋市場」雙

輪驅動方向，推進央行基礎徵信和市場化徵信體系建設。持續完善金融信用信息基礎數據庫，不

斷擴展信用信息種類，豐富服務渠道，夯實央行基礎徵信服務地位；深化應收帳款融資服務平台

和動產融資統一登記公示系統建設，助力產業鏈供應鏈良性循環。

此外，不斷增強評級機構實力，提升國際競爭力。支持有實力的金融科技力量進入評級市場

，鼓勵存量機構整合壯大，增強市場實力，提高行業整體素質。營造健康有序的評級生態環境，

提升評級機構獨立性和公信力。鼓勵評級機構「走出去」，拓展境外評級市場，提升國際競爭力

和國際影響力。

推進社會信用立法，以嚴監管推動徵信業高質量發展。在社會信用立法中深化社會信用體系

和徵信體系建設的頂層設計，完善徵信市場准入條件和業務規則，促進徵信行業治理能力現代化

。全面從嚴加強徵信監管，完善監管制度和監管標準，豐富監管手段。

