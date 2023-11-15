《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》此前數據顯示內地１０月ＣＰＩ同比下降

０﹒２％，對於是否有通貨緊縮的風險，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，從

需求變化來看，商品和服務的需求都是在持續恢復的。從貨幣條件看，廣義貨幣保持較快增長，

市場流動性總體合理充裕。基於這些因素判斷，下階段價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會

出現通貨緊縮。



＊食品價格降幅擴大是物價回落主因＊



她表示，食品價格降幅擴大是帶動價格水平回落的主要原因。從環比看，食品價格環比是由

上月上漲０﹒３％轉為下降０﹒８％，與近十年平均是持平的季節性水平相比，降幅是比較大的

，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１４個百分點。從同比看，食品價格同比下降４％，降幅比上月擴

大０﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒７５個百分點。在食品中，豬肉價格影響較大，豬肉

價格１０月份同比下降３０﹒１％，降幅擴大８﹒１個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒５５個百

分點。食品價格的回落主要是受到全國大部分地區在１０月份天氣晴好、農產品供應比較充足，

再加上節後消費需求回落等因素的影響，有明顯的季節性特徵。從非食品價格看，漲幅比較平穩

，非食品當月上漲０﹒７％，漲幅和上個月相同。

此外，核心價格總體穩定。１０月份，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％

，環比持平。１－１０月份，居民消費價格同比上漲０﹒４％，其中核心ＣＰＩ同比上漲

０﹒７％，漲幅和１－９月份持平，價格總體還是比較平穩的。她表示，影響物價水平的主要因

素趨於改善。

