《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月份全國城鎮調查失業率是５％，與

上月持平，同比回落０﹒５個百分點，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，下階

段，隨著經濟持續恢復，用工需求繼續擴大，就業形勢有望繼續保持總體穩定。當然也要看到，

目前就業結構性矛盾比較突出，下一階段要進一步強化就業優先政策，健全就業促進機制，切實

做好重點群體就業工作，推進就業形勢持續改善。



＊正進一步完善青年失業率統計方法制度＊



對於統計局青年失業率的統計方法改進情況，她表示，近一個時期以來，國家統計局對青年

失業率的統計方法和統計口徑進行了認真梳理研究，組織有關部門和專家學者對失業率統計口徑

進行了交流研討，同時對基層情況進行進一步調研，在此基礎上，正在對相關的方法制度進行進

一步完善。等到相關統計工作進一步完善之後，將適時發布有關情況。

她表示，今年以來，各地區、各部門也在積極採取措施，千方百計促進大學生就業。隨著促

進高校畢業生等青年就業工作長效機制的不斷健全，就業幫扶政策效果的持續顯現，大學畢業生

就業狀況將會繼續得到改善。

