《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發

布會表示，１０月份國民經濟延續了持續恢復向好的勢頭，經濟發展的韌性、活力和潛力繼續顯

現。在看到經濟發展態勢良好的同時，也要看到經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程

。當前外部壓力仍然較大，國內需求不足制約仍較突出，企業生產經營困難較多，一些領域風險

隱患需要高度關注。下階段，著力擴大需求、提振信心、防範風險，努力推動經濟在固本培元中

持續回升向好。

她指出，新動能持續增長。從新產業看，高技術和智能製造業發展向好。１０月份，規模以

上航空航天器及設備製造業增加值同比增長１２﹒３％，規模以上智能車載設備製造、智能無人

飛行器製造行業增加值都保持很快增長，分別增長８９﹒２％和５３﹒２％。

從新產品看，新能源和新材料產品快速增長。１０月份，新能源汽車產量同比增長

２７﹒９％，太陽能電池增長６２﹒８％，多晶硅增長５４﹒１％。

從新業態看，網上零售持續活躍。１－１０月份，實物商品網上零售額同比增長８﹒４％，

佔社會消費品零售總額比重２６﹒７％，比上年同期提高０﹒５個百分點。

