《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》新能源汽車出口額１０月份同比增長了

８８﹒５％，國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，從今年１０月份情況看，不管

從汽車的生產、銷售還是出口，都保持了較快增長。１０月份，汽車產量同比增長８﹒５％，零

售額增長１１﹒４％，比上個月加快了８﹒６個百分點，新能源汽車帶動作用更大一些。１０月

份，新能源汽車產量達９２﹒７萬輛，同比增長２７﹒９％。從銷售量來看，根據相關行業協會

的數據，銷售量增長在３０％以上。總體上看，下一步隨著新能源汽車的配套設施環境持續完善

，購車需求有望得到繼續釋放。

劉愛華表示，汽車尤其是新能源汽車出口增長比較快的原因，供給和需求兩方面都有貢獻。

首先，是需求旺盛。近年來，許多國家包括中國在內都在推動綠色能源轉型，綠色和環保理念日

益深入人心，升級類和綠色商品消費需求都在持續釋放，在這種需求帶動下，新能源汽車不管是

在國內的銷售還是在外部市場的銷售都保持了快速增長態勢。第二，是在供給方面的不斷增強和

優化。經過多年發展，中國新能源汽車產業的技術創新能力和競爭力都比較強，產品比較豐富，

供給能力不斷優化提升。

