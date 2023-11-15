《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月當月社會消費品零售總額同比增速

比上月加快２﹒１個百分點，回升較快。國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，下

階段，一方面要看到目前居民消費潛力仍然受到一些制約，主要是居民消費能力和消費意願有待

進一步提升，另一方面，隨著經濟的持續恢復，就業形勢的不斷改善，市場供給的穩步提升和優

化，加上促消費政策的發力顯效，恢復和擴大消費的基礎將不斷鞏固。

她表示，推動社會消費品零售總額回升的原因，既包括政策持續發力顯效，也包括國慶假期

出行旅游需求旺盛，再有「雙１１」網絡購物節預售等因素都有貢獻。主要有以下幾個特點：一

是商品零售增長加快。１０月份商品零售額同比增長６﹒５％，比上月加快１﹒９個百分點。超

半數商品零售額增速比上月加快，在限額以上單位商品零售中，吃類增長６﹒６％，穿類增長

７﹒５％，用類增長８﹒３％。

二是服務消費延續快速增長態勢。１－１０月份，服務零售額同比增長１９％，比１－９月

份加快０﹒１個百分點。在中秋、國慶假期旅遊帶動下，旅行和相關行業消費回升向好。１０月

份，全國餐飲收入同比增長１７﹒１％，增速比上月加快３﹒３個百分點，連續兩個月加快。限

額以上住宿業單位客房收入增速也在繼續加快。

三是網絡銷售佔比提升。在電商直播購物等快速增長的驅動下，１－１０月份全國實物商品

網上零售額同比增長８﹒４％，佔社會消費品零售總額的比重是２６﹒７％，佔比比９月份提升

０﹒３個百分點，比上年同期提高０﹒５個百分點。

四是升級類商品需求回升。１０月份，在「雙１１」網絡購物節預售、多地開展促銷補貼活

動等因素帶動下，限額以上單位體育娛樂用品類零售額同比增長２５﹒７％，增速比上月加快

１５個百分點；通信器材類增長１４﹒６％，加快１４﹒２個百分點；金銀珠寶類增長

１０﹒４％，加快２﹒７個百分點；汽車類同比增長１１﹒４％，加快８﹒６個百分點。

