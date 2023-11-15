《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布的數據顯示，１０月發電量７０４４億千瓦時
，增長５﹒２％，增速比９月份放緩２﹒５個百分點，日均發電２２７﹒２億千瓦時。１－１０
月，發電量７３３３０億千瓦時，同比增長４﹒４％。
另外，規模以上工業主要能源產品生產均繼續保持同比增長。與９月份比，原煤、原油生產
增長加快，天然氣增長放緩。
＊上月煤炭進口同比大增２３％＊
數據顯示，原煤生產增速加快，進口較快增長。１０月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長
３﹒８％，增速比９月份加快３﹒４個百分點，日均產量１２５４﹒０萬噸；進口煤炭３５９９
萬噸，同比增長２３﹒３％，增速比９月份回落４﹒５個百分點。
原油生產增速略有加快，進口保持較快增長。１０月生產原油１７３３萬噸，同比增長
０﹒５％，增速比９月份加快０﹒２個百分點，日均產量５５﹒９萬噸；進口原油４８９７萬噸
，同比增長１３﹒５％，增速比９月份放緩０﹒２個百分點。
原油加工保持穩定增長。１０月份，加工原油６３９３萬噸，同比增長９﹒１％，增速比９
月份放緩２﹒９個百分點，日均加工原油２０６﹒２萬噸。
天然氣生產保持平穩，進口增速加快。１０月份，生產天然氣１９０億立方米，同比增長
２﹒６％，增速比９月份回落６﹒７個百分點，日均產量６﹒１億立方米；進口天然氣８７９萬
噸，同比增長１５﹒５％，增速比９月份加快１５﹒１個百分點。（ｌｃ、ｅｙ）
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