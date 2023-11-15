《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布１０月國內經濟數據，其中工業和消費同

比超預期增長、投資則表現平平。

數據顯示，１０月規模以上工業增加值同比實際增長４﹒６％，較９月的４﹒５％略有升高

；１０月社會消費品零售總額同比增長７﹒６％，較９月的５﹒５％增長２﹒１個百分點；受房

地產投資拖累，１－１０月全國固定資產投資累計同比增長２﹒９％，較１－９月的３﹒１％有

所放緩。

中銀國際最新發布的報告指，１０月數據顯示了經濟仍在復甦趨勢之下，但復甦速度偏慢的

客觀情況。穩定經濟復甦趨勢，不僅要釋放消費和製造業轉型升級對經濟的帶動作用，同時也要

穩定基建投資對經濟的托底作用，減少房地產產業鏈對經濟的拖累，以及防範化解金融風險。

報告指，此前的一萬億元人民幣特別國債和特殊再融資地方債落地，對穩定四季度和

２０２４年基建投資有較好的帶動，１１月到期的ＭＬＦ超額續作同樣是貨幣政策寬鬆的重要內

容，除此之外，年底前宏觀政策組合拳仍可以期待，關注穩定房地產產業鏈方面是否會有進一步

政策出台，以及貨幣政策是否會配合穩增長的宏觀政策，在量和價方面有進一步的寬鬆。

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